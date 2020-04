Huawei Nova 7 -mallisto koostuu Nova 7 SE, Nova 7 ja Nova 7 Pro -malleista, joita yhdistää 5G-yhteydet, 64 megapikselin päätakakamera, 4000 mAh:n akku ja 40 watin pikalataus.

Huawei on julkistanut tänään keskihintaluokkaan sijoittuvaan Nova-mallistoonsa uuden sukupolven. Nova 7 -mallisto koostuu kolmesta uudesta puhelimesta – Nova 7 Pro, Nova 7 ja Nova 7 SE. Kaikkia kolmea Nova 7 -mallia yhdistää 5G-yhteydet, 64 megapikselin pääkamera ja 4000 mAh:n akku 40 watin pikalatauksen kera.

Ulkonäöllisesti mallisto on tunnistettavissa Huawein puhelimiksi. Kallein Nova 7 Pro muistuttaa huomattavan paljon Huawein lippulaivasarjan Huawei P40 -malleja kaartuvine suurine takakamerakehikkoineen, kaartuvine näyttöineen ja pillerin muotoisine etukameroineen. Edullisemmat Nova 7 ja Nova 7 SE -mallit erottuvat kalliimmasta sisaruksestaan tasaisella näytöllä ja vain yhdellä etukameralla varustetulla kamerareiällä.

Kaikki malliston puhelimet käyttävät Android 10 -pohjaista käyttöjärjestelmää, jonka päällä pyörii Huawein oma EMUI 10.1 -käyttöliittymä. Huawein nykytilanteessa tuttuun tapaan puhelimista löytyy Googlen palveluiden sijaan Huawein omat mobiilipalvelut ja AppGallery-sovelluskauppa.

Järjestelmäpiirinä Nova 7 Pro ja Nova 7 käyttävät Honor 30 -mallista tuttua Kirin 985 -mallia, jonka tukena molemmista löytyy 8 gigatavua RAM-muistia ja joko 128 tai 256 gigatavua tallennustilaa. Nova 7 SE:n järjestelmäpiirinä toimii pykälää heikompi Honor 30S:stä tuttu Kirin 820, joka eroaa 985-mallista käyttämänsä pykälää heikomman grafiikkasuorittimen osalta. Sisarusmalliensa tavoin Nova 7 SE:n järjestelmäpiirin parina on 8 gigatavua RAM-muistia ja mallista riippuen 128 tai 256 gigatavua tallennustilaa.

Näytön osalta tarjolla on OLED-näytöt Nova 7 Pro ja Nova 7 -malleihin. Pro-mallin näyttö on 6,57 tuumainen ja perusmallin tyytyessä hieman pienempään 6,53 tuumaiseen. Molemmat näytöt on varustettu Full HD+-resoluutiolla, mutta kuvasuhteissa on eroja. Pro-mallin kuvasuhde on 19.5:9 ja perusmallin aavistuksen korkeampi 20:9. Pääetukamerat molemmissa puhelimissa ovat 32 megapikselisiä, mutta Pro-mallin pisaranmuotoisessa etukamerareiässä pääetukameran kaverina on toinen 8 megapikselin kamera.

Nova 7 SE puolestaan on varustettu 6,5 tuumaisella 20:9 kuvasuhteen IPS-näytöllä ja sisaruksiensa tavoin Full HD+-resoluutiolla. Etukameran resoluutio on ottanut myös pykälän takapakkia ollen tarkkuudeltaan 16 megapikseliä. Sormenjälkilukija Nova 7 ja Nova 7 Pro -malleissa on sijoitettu näytön alle, mutta Nova 7 SE -mallista lukija löytyy puhelimen oikealta kyljeltä.

Pääkamera Nova 7 -sarjan jokaisessa mallissa on varustettu 1/1.7 tuumaisella 64 megapikselin sensorilla, mutta pääkameran tukena olevissa kameroissa on jonkin verran vaihtelua. Pro-mallissa pääkameran tukena on 8 megapikselin ultralaajakulmakamera ja saman tarkkuuden periskooppitelekamera viisinkertaisella optisella ja 50 kertaisella hybridi-zoomilla. Neljäntenä kamerana mallista löytyy 2 megapikselin makrokamera. Nova 7:n kamerajärjestelmä on muuten vastaava, mutta periskooppitelekamerasta on luovuttu ja tilalla on perinteinen telekamera kahdeksan megapikselin tarkkuudella ja kolminkertaisella optisella ja viisinkertaisella hybridi-zoomilla.

Myös SE-mallin kamerajärjestelmästä löytyy kahdeksan megapikselin ultralaajakulmakamera, mutta telekamera on pudotettu joukosta pois. Sen sijaan Nova 7 SE:stä löytyy kahden megapikselin makrokamera ja saman tarkkuuden syvyystietokamera.

Nova 7 -malliston tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: Nova 7 SE: 162,31 x 75 x 8,58 mm, 189 grammaa Nova 7: 160,64 x 74, 33 x 7,96 mm, 180 grammaa Nova 7 Pro: 160,36 x 73,74 x 7,98 mm, 178 grammaa

Näyttö: Nova 7 SE: 6,5” IPS, Full HD+, 20:9 Nova 7: 6,53” OLED, Full HD+, 20:9 Nova 7 Pro: 6,57” OLED, FullHD+, 19,5:9

Järjestelmäpiiri: Nova 7 SE: HiSilicon Kirin 820 -järjestelmäpiiri (1 x Cortex-A76 2,37 GHz + 3 x Cortex-A76 2,22 GHz + 4 x Cortex-A55 1,84 GHz, Mali-G52) Nova 7 & 7 Pro: Kirin 985 -järjestelmäpiiri (1 x 2,58 GHz Cortex-A76, 3 x 2,4 GHz Cortex-A76, 4 x 1,84 GHz Cortex-A55, ARM Mali-G77)

Muisti ja tallennustila: 8 Gt RAM, 128 / 256 Gt tallennustilaa

5G-yhteydet, LTE-A

Wifi 802.11ac, Bluetooth 5.1

GPS, AGPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS

Sormenjälkilukija Nova 7 SE: Oikeassa kyljessä Nova 7 & 7 Pro: Näytön alla

Takakamera Nova 7 SE: 64 megapikselin pääkamera, f1.8 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.4 2 megapikselin makrokamera, f2.4 2 megapikselin syvyystietokamera, f2.4 Nova 7: 64 megapikselin pääkamera, f1.8 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.4 8 megapikselin telekamera (3x zoom), f2.4 2 megapikselin makrokamera, f2.4 Nova 7 Pro: 64 megapikselin pääkamera, f1.8 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.4 8 megapikselin periskooppitelekamera (5x zoom), f3.4 2 megapikselin makrokamera, f2.4 Etukamera: Nova 7 SE: 16 megapikseliä, f2.0 Nova 7: 32 megapikseliä, F2.0 Nova 7 Pro: 32 megapikseliä, f2.2 & 8 megapikseliä, F2.2 Akku & lataus: 4000 mAh, 40 watin pikalataus Android 10 + EMUI 10.1 + Huawei Mobile Services



Nova 7 Pro tulee Kiinassa saataville viidessä värivaihtoehdossa – mustana, violettina, punaisena, hopeana ja vihreänä. 128 gigatavun tallennustilalla varustettu malli kustantaa 3700 yuania (485 €) ja 256 gigatavun tallennustilalla varustettu malli puolestaan 4100 yuania (535 €).

Nova 7:n värivaihtoehdot ovat vastaavat kuin kalliimmassa sisaruksessaan. Nova 7:n pohjamallista 128 gigatavun tallennustilalla peritään 3000 yuania (390 €) ja 256 gigatavun tallennustilalla 3400 yuania (445 €).

Nova 7 SE tulee Kiinassa saataville neljänä värivaihtoehtona – mustana, violettina, vihreänä ja hopeana. Nova 7 SE:n lähtöhinta 128 gigatavun mallilla on 2400 yuania (315 €) ja tuplatun 256 gigatavun tallennustilan kanssa malli kustantaa 2800 yuania (365 €).

Nova 7 -malliston ennakkomyynnit ovat alkaneet välittömästi ja virallisesti laitteet tulevat myyntiin Kiinassa 28 huhtikuuta – kansainvälisestä saatavuudesta ei ole toistaiseksi tarkempaa tietoa.

Lähteet: GSMArena, Huawei (1), (2), (3)