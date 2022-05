Honorin 199 ja 249 euron hintaiset X-malliston uutuudet sisältävät Snapdragon 680 -järjestelmäpiirin, eli ne eivät tue 5G-yhteyksiä.

Honor on tänään julkaissut uudet X7- ja X8-älypuhelimet, jotka sijoittuvat markkinoiden edullisempaan päähän. Molempien puhelinten suorituskyvystä huolehtii Qualcommin viime vuoden lopulla julkaisema Snapdragon 680 -järjestelmäpiiri, eli 5G-yhteyksiä laitteista ei löydy. Puhelimet toimitetaan Android 11 -käyttöjärjestelmällä, jonka päällä on valmistajan oma Magic UI 4.2 -käyttöliittymä.

Kaksikosta edullisempi Honor X7 rakentuu 6,74-tuumaisen 90 hertsin virkistystaajuuteen yltävän HD Ready+ -resoluution TFT-LCD-näytön ympärille. Järjestelmäpiirin parina X7:ssä on 4 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa. Virtaa laitteelle syöttää 5000 mAh:n akku, joka on ladattavissa 22,5 watin pikalatauksella.

Kamerajärjestelmä Honor X7:ssä muodostuu 48 megapikselin pääkamerasta yhdessä 5 megapikselin ultralaajakulmakameran sekä 2 megapikselin syvyystieto- ja makrokameroiden kanssa.

Honor X7:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 167,59 x 77,19 x 8,62 mm

Paino: 198 grammaa

6,74” TFT-LCD-näyttö, 1600 x 720 -resoluutio, 90 Hz

Qualcomm Snapdragon 680 -järjestelmäpiiri

4 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.1, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo

Neloiskamerajärjestelmä: 48 megapikselin pääkamera, f1.8 5 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2 Makrokamera, f2.4 Syvyystietokamera, f2.4

8 megapikselin etukamera, f2.0

5000 mAh:n akku, USB-C (2.0), 22,5 watin pikalataus

Android 11, Magic UI 4.2

50 euroa kalliimpi Honor X8 puolestaan tarjoaa 6,7-tuumaisen Full HD+ -resoluution LCD-näytön 90 hertsin virkistystaajuudella. X8:ssa Snapdragon 680:n parina on 6 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa. Kalliimman mallin akku on 4000 mAh:n kapasiteetillaan selvästi X7:n akkua pienempi, mutta vastapainona X8:n on vain 7,45 mm paksu. Lataustehon osalta X8 tukee edullisempaa mallia vastaavaa 22,5 watin pikalatausta.

Kamerajärjestelmä Honor X8:ssa muodostuu 64 megapikselin pääkamerasta yhdessä 5 megapikselin ultralaajakulmakameran sekä 2 megapikselin syvyystieto- ja makrokameroiden kanssa.

Honor X7:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 163,4 x 74,7 x 7,45 mm

Paino: 177 grammaa

6,7” LCD-näyttö, 2388 x 1080 -resoluutio, 90 Hz

Qualcomm Snapdragon 680 -järjestelmäpiiri

6 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo

Neloiskamerajärjestelmä: 64 megapikselin pääkamera, f1.8 5 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2 Makrokamera, f2.4 Syvyystietokamera, f2.4

16 megapikselin etukamera, f2.45

4000 mAh:n akku, USB-C (2.0), 22,5 watin pikalataus

Android 11, Magic UI 4.2

Honor X7:n ja X8:n myynti alkaa Suomessa tänään 2. toukokuuta ja molemmat laitteet tulevat saataville kolmessa värissä: hopea Titanium Silver, musta Midnight Black sekä sininen Ocean Blue. Honor X7:n suositushinta on 199 euroa ja Honor X8:n 249 euroa.

Lähteet: Lehdistötiedote, Honor (1), (2)