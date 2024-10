Uusi O11 Vision Compact on nimensä mukaan kompaktimpi versio vuoden takaisesta O11 Visionista.

Lian Li esitteli kesän Computex-messuilla kattauksen uusia koteloita, joista O11 Vision Compact on nyt julkaistu. Kotelo on kompaktimpi versio valmistajan aiemmasta O11 Visionista, joka julkaistiin noin vuosi sitten. O11 Vision Compact on edeltäjänsä mukaan varustettu kolmella lasipaneelilla ilman tukirakenteita vasemmassa etukulmassa täydellisen näkyvyyden saavuttamiseksi PC:n sisuskaluihin, mutta kattopaneeli on vaihdettavissa verkkorakenteiseen mesh-paneeliin, mikäli käyttäjä haluaa esimerkiksi asentaa AIO-nestejäähdyttimen kotelon kattoon. Oikeaan kylkeen asennettavalle AIO:lle kotelossa on puolestaan omat läpivientinsä nesteletkuille siistimmän ulkoasun saavuttamiseksi.

Ulkomitoiltaan hieman kutistuneen, mutta yhä ATX-täystornikokoluokan O11 Vision Compactin 57,4 litran tilavuus on yli 10 l vähemmän kuin edeltäjässään, mutta tuuletinpaikkoja kotelossa on edelleen kahdeksan, jos käytössä on lasinen kattopaneeli. Mesh-kattopaneelilla tuuletinpaikkojen maksimimäärä nousee 11:een. 360 millimetrin jäähdyttimiä koteloon mahtuu yhdet oikealle kyljelle ja pohjaan sekä mesh-paneelilla myös kattoon. Sivukammion takaosaan asemoituva virtalähde ulkonee takapaneelista 15 mm kuten O11 Visionissakin, mikä tuo lisätilaa kaapelinhallinnalle. Uudistuksena Compact-malli tukee myös emolevyn takapuolisia virtaliitäntöjä, kuten Asuksen BTF- ja MSI:n Project Zero -emolevyissä.

Kotelossa on esiasennettuna näytönohjaimen tukikannake, jonka korkeutta voi säätää. Maksimipituus näytönohjaimelle on 408 mm. Säädettävissä on myös oikean kyljen tuuletinten asennuslevy, jonka etäisyyttä näytönohjaimesta pystyy säätämään 36 ja 110 mm:n välillä. Asemapaikkoja O11 Vision Compactissa on kaksi SSD-paikkaa oikean kyljen etuosassa sekä takaosassa joko kaksi SSD- tai kaksi HDD-paikkaa. Etupuolen I/O-liitännät on aseteltu kotelon alaosaan, mutta virtapainike on yläosassa.

O11 Vision Compactin tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 448 × 288 × 446 mm (S × L × K)

Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi, alumiini

Värivaihtoehdot: Musta, valkoinen

Emolevytuki: Mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX (maksimileveys 280 mm)

Tuuletinpaikat: Katossa (mesh-paneelilla): 3 × 120 mm / 2 × 140 mm Kyljessä: 3 × 120 mm Pohjassa: 3 × 120 mm Takana: 2 × 120 mm

Jäähdytinpaikat: Katossa (mesh-paneelilla): 240 / 280 / 360 mm Kyljessä: 240 / 360 mm Pohjassa: 240 / 360 mm

Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 164 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 408 mm

Virtalähteen maksimipituus: 220 mm (ATX)

Asemapaikat: 4 × 2,5” SSD / 2 × 2,5” SSD + 2 × 3,5” HDD

I/O-paneeli: 2 × USB-A 3.0 1 × USB-C 3.1 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä



O11 Vision Compact saapunee pian myös Suomeen, vaikka tarkkaa saatavuusajankohtaa ja hinnoittelua ei vielä olekaan tiedossa. Kotelon verottomaksi suositushinnaksi Yhdysvalloissa on kuitenkin kerrottu 120 dollaria.

Lähde: Tuotesivu