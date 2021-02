Huawei julkisti taittuvanäyttöisen Mate X2 -älypuhelimen Kiinan markkinoille

Mate X2 hylkää edeltäjiensä ulkopuolelle jäävän taittuvan näytön ja luottaa sen sijaan Samsungin Galaxy Fold -puhelimista tuttuun sisälle taittuvaan päänäyttöön.

Huawei on julkistanut tänään YouTubeen suoralähettämässään Keynoyte-esityksessä uuden kolmannen sukupolven taittuvanäyttöisen älypuhelimen – Huawei Mate X2:n. Puhelin julkaistiin tilaisuudessa vain Kiinan markkinoille, eikä laajemmasta saatavuudesta ole vielä tietoa.

Viime vuonna julkaistun Mate Xs:n oltua lähinnä vuosipäivitys alkuperäiselle Mate X:lle tuo Mate X2 mukanaan täysin uudistuneen muotoilun, joka hylkää vanhemmissa malleissa käytössä olleen ulkopuolelle jääneen taipuvan näytön. Sen sijaan Mate X2 luottaa Samsung Galaxy Fold -puhelimista tuttuun tyyliin käyttää sisälle taipuvan päänäytön parina perinteistä pienempää näyttöä, joka jää puhelimen ulkopuolelle.

Sisänäytön koko on säilynyt ennallaan 8-tuumaisena samoin kuin resoluutiokin, mutta sen virkistystaajuus on nostettu nykymarkkinoiden trendien mukaisesti 60 hertsistä korkeampaan 90 hertsiin. Ulkopuolelle jäävän näytön koko on 6,45” ja resoluutio 2700×1160. Lisäksi ulkonäyttökin tukee sisänäytön tavoin 90 hertsin virkistystaajuutta. Ulkonäytön kuvasuhde on monista normaaleista nykypuhelimista tuttu 21:9, minkä myötä puhelin on jonkin verran Samsungin Foldeja leveämpi. Sisään jäävän päänäytön kuvasuhde on erikoisempi 8:7,1.

Samankaltaisesti taipuvasta näytöstä huolimatta Huawei Mate X2 erottuu Samsungin taittuvista puhelimista saranaratkaisullaan. Huawei mainostaa uuden Multi-Dimensional Hinge Design -saranansa mahdollistavan puhelimen taipumisen suljettuna lähes käytännössä tasaiseksi. Pienemmän raon myötä sarana parantaa Huawein mukaan myös näytön itsensä pintaa vähentäen taitoskohdassa näkyvän rypyn kokoa.

Puhelimen kamerajärjestelmää varten toinen laita puhelimesta on paksumpi kuin toinen, minkä myötä avattuna puhelimen muoto on hieman kiilamainen, vaikka suljettuna puhelin onkin lähes tasainen. Pääkamerana toimii 50 megapikselin laajakulmakamera, jonka parina on 16 megapikselin ultralaajakulmakamera, joka toimii myös makrokamerana 2,5 cm:n minimitarkennusetäisyyden myötä ja kaksi erillistä telekameraa: 12 megapikselin kolminkertaisen zoomin tarjoava telekamera ja 8 megapikselin 10x zoomin telekamera. Kameroista kaikissa paitsi ultralaajakulmakamerassa on optinen kuvanvakain.

Mate X2:n sisällä sykkii Mate 40 -sarjasta tuttu 5 nm:n teknologialla valmistettu Kirin 9000 -järjestelmäpiiri, jonka parina on 8 gigatavua RAM-muistia ja mallista riippuen 256 tai 512 gigatavua tallennustilaa. Puhelimelle virtaa tarjoaa 4500 mAh:n akku, joka tukee 55 watin pikalatausta. Käyttöjärjestelmänä puhelimessa on yhä yli puolitoista vuotta vanha Android 10 EMUI 11 -käyttöliittymällä. Yhdysvaltain ja Kiinan välisen kauppasotatilanteen myötä myöskään Mate X2:ssa ei tulla näkemään Googlen palveluita, mikä lienee syy myös vanhalle Android-versiolle.

Huawei Mate X2:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: Avattuna: 161,8 x 145,8 x 4,4–8,2 mm Suljettuna: 161,8 x 74,6 x 16,6-14,7 mm

Paino: 295 grammaa

Näyttö: Ulkonäyttö: 6,45” OLED-näyttö, 2700×1160, 21:9-kuvasuhde, 457 PPI, 90 Hz, 240 Hz:n kosketuksentunnistus Sisänäyttö: 8” OLED-näyttö, 2480×2200, 8:7,1, 413 PPI, 90 Hz, 180 Hz:n kosketuksentunnistus

Kirin 9000 -järjestelmäpiiri (1x 3,13 GHz Cortex-A77, 3x 2,54 GHz Cortex-A77, 4x 2,05 GHz Cortex-A55, Mali-G78 MP24, 2+1 core NPU)

8 Gt RAM-muistia

256 tai 512 Gt tallennustilaa

5G NR (n1, n3, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79, n80, n84)

Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, (A)GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, NavlC, NFC

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera, f1.9, OIS 16 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2 12 megapikselin telekamera, 3x zoom, f2.4, OIS 8 megapikselin telekamera, 10x zoom, f4.4, OIS

4500 mAh:n akku, USB 3.1 Gen 1 Type-C, 55 watin Huawei Super Charge -pikalataus

Android 10 & EMUI 11, Huawei Mobile Services, App Gallery

Puhelin tulee saataville Kiinassa 25. helmikuuta neljänä värivaihtoehtona – vaalean sininen Crystal Blue, vaalean punainen Crystal Pink, valkoinen ja musta. 256 gigatavun tallennustilalla puhelimella on hintaa 17999 yuania (n. 2290 euroa) ja 512 gigatavun tallennustilalla 189999 yuania (n. 2420 euroa). Länsimaiden saatavuudesta ei ole toistaiseksi tietoa.

Lähteet: Huawei (1), (2)