Microsoft julkisti Xbox Series S:n tekniset ominaisuudet ja uusien konsoleiden julkaisutiedot

Microsoftin mukaan täysin digitaalinen Xbox Series S on mitoitettu pyörittämään uuden sukupolven pelejä 1440p-resoluutiolla, kun Series X on suunniteltu 4K UHD -resoluutiolle.

Microsoft esitteli Xbox Series X -konsolin jo aiemmin, mutta netissä on pyörinyt pitkään huhuja erillisestä Series S -mallista. Nyt yhtiö on paitsi varmistanut huhut oikeiksi, kertonut myös Series S:n tekniset yksityiskohdat sekä julkaissut konsoleiden hinnat ja julkaisuaikataulun.

Xbox Series S perustuu isoveljensä tavoin AMD:n semi-custom APU-piiriin, jossa prosessorisuorituskykyä tarjoilevat kahdeksan Zen 2 -arkkitehtuurin ydintä. Series S -mallissa niiden kellotaajuus on tiputettu 3,6 GHz:iin ilman SMT:tä ja 3,4 GHz:iin SMT:n kanssa, kun Series X:ssä kellotaajuudet ovat 3,8 ja 3,6 GHz. APU-piiri valmistetaan samalla 7 nanometrin Enhanced -prosessilla, kuin Series X:n piiri. Sen kooksi on arvioitu videolta noin 190 mm2.

Graafisesta väännöstä on puolestaan vastuussa RDNA2-arkkitehtuuriin perustuva 20 Compute Unit -yksikön grafiikkaohjain, joka toimii maltillisella 1565 MHz:n kellotaajuudella ja tuottaa noin 4 TFLOPSia raakaa laskentatehoa. Prosessoriydinten ja grafiikkaohjainten tukena on yhteensä 10 Gt GDDR6-muistia, josta 8 Gt on nopeamman 224 Gt/s kaistan päässä ja 2 Gt hitaamman 56 Gt/s kaistan päässä. Tallennustilaa on tarjolla 512 Gt ja sille luvataan samat nopeudet, kuin Series X:n SSD:lle.

Microsoftin mukaan siinä missä Series X on suunniteltu 4K-pelaamiseen 60 FPS:n ja parhaimmillaan 120 FPS:n ruudunpäivitysnopeuksilla, on Series S suunniteltu 1440p-pelaamiseen samoilla nopeuksilla. Se pitää sisällään kuitenkin skaalaimen, jolla sisältö voidaan sovittaa helposti myös 4K-televisioihin. Näyttöulostulona toimii isoveljestä tuttu HDMI 2.1 -liitäntä. Series S ei sisällä optista asemaa.

Molemmat Microsoftin konsolit saapuvat myyntiin 10. marraskuuta ja niiden ennakkotilaukset aloitetaan 22. syyskuuta. Xbox Series S on hinnoiteltu Suomessa 309,99 euroon ja Series X 509,99 euroon.

Lähde: Microsoft