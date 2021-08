Intel paljasti Alder Lake -prosessorit Architecture Day -tapahtumassaan

Alder Lake -prosessoreista löytyy muun muassa Golden Cove- eli Performance Core -ytimiä, Gracemont eli Efficient Core -ytimiä, Xe-LP-grafiikkaohjain sekä DDR5- ja PCI Express 5.0 -tuet.

Intel on julkistanut tänään Architecture Day 2021 -tapahtumassaan yksityiskohtia lähitulevaisuuden julkaisuistaan. Yhtiön diat pureutuvat tuleviin Alder Lake-, Sapphire Rapids-, Xe-HPC- ja Xe-HPG-arkkitehtuureihin sekä niiden elementteihin.

Alder Lake on epäilemättä monille se mielenkiintoisin tuleva uutuus, sillä kyseessä on Intelin ensimmäinen Intel 7 -prosessilla valmistettava työpöytäprosessori. Arkkitehtuuri on suunniteltu skaalautumaan yhdeksästä 125 wattiin eli siitä tulee versiot kaikkiin segmentteihin ultrabook-luokasta tehokoneisiin. Kyseessä on samalla yhtiön ensimmäinen järeän luokan hybridiarkkitehtuuri, jossa on sekä järeitä tehoytimiä että pieniä energiatehokkaita ytimiä. Markkinoille arkkitehtuuriin perustuvia prosessoreita odotetaan lokakuussa ja ne tulevat vaatimaan uudet LGA1700-kantaiset emolevyt.

Intel kutsuu Alder Laken energiatehokkaita Gracemont-ytimiä virallisesti Efficient Core -nimellä (E-ydin), kun tehokasta Golden Cove -ydintä tituleerataan Performance Coreksi (P-ydin). Liikennettä ytimille ohjaa Thread Director -niminen yksikkö. Lisäksi prosessoreista löytyy 32- tai 96 EU-yksikön Xe-LP-grafiikkaohjain. Alder Lake -prosessoreista tullaan valmistamaan kolmea eri versiota: 2 P + 8 E + 96 EU ultramobiiliin, 6 P + 8 E + 96 EU tehokkaampiin kannettaviin ja 8 P + 8 E + 32 EU ensisijaisesti työpöydälle.

Gracemontit eli E-ytimet ovat energiatehokkaita ja pieniä; yhden P-ytimen viemään pinta-alaan mahtuu neljän E-ytimen klusteri sekä niiden jaettu L2-välimuisti. Intelin suorituskykydiojen mukaan E-ydin tarjoaisi yli 40 % parempaa suorituskykyä alle 40 %:n tehonkulutuksella Skylake-ytimeen verrattuna. Neljä E-ydintä puolestaan tarjoaa yhtiön mukaan 80 % parempaa suorituskykyä 80 % prosenttia pienemmällä tehonkulutuksella, kuin kaksi Skylake-ydintä ajamassa neljää säiettä.

Golden Covet eli P-ytimet ovat puolestaan jatkaa suorituskykyisen Cove-sarjan perinteitä. Prosessoria on paranneltu muun muassa leventämällä front endiä, suuremmilla välimuisteilla, viidennellä kokonaislukuyksiköllä (ALU, Arithmetic Logic Unit) sekä vektoriyksiköiden uusilla ominaisuuksilla. Prosessori tukee myös uusia AMX-laajennoksia (Advanced Matrix eXtensions). Yhtiön testien mukaan Golden Cove -ydin tarjoaa SPEC CPU 2017-, SYSmark 25-, Crossmark-, PCMark 10-, WebXPRT 3- ja Geekbench 5.4.1 -testeistä koostuvalla patteristolla keskimäärin 19 % parempaa suorituskykyä, kuin 11. sukupolven Core -prosessorin Cypress Cove -ydin samalla kellotaajuudella. Muutamassa testissä suorituskyky jää jopa hieman vajaaksi Cypress Covesta, mutta parhaimmillaan ero on jopa yli 60 % Golden Coven eduksi.

Thread Director on kehitetty yhteistyössä Microsoftin kanssa Windows 11 -käyttöjärjestelmää silmällä pitäen ja termi kattaa itse raudan lisäksi ohjelmistokomponentteja. Thread Director ohjaa oletuksena ensin yhden säikeen jokaiselle P-ytimelle, sen jälkeen jokaiselle E-ytimelle ja lopuksi HyperThreading-teknologiaa tukevien P-ydinten toisiksi säikeiksi. Samalla se viestii Windows 11:n skedulerille tietoa prosessorista ja säikeistä, jotta kuorma saadaan optimoitua oikeille ytimille.

Alder Laken muistiohjain tukee DDR4-, DDR5-, LPDDR4- ja LPDDR5-muisteja, joskin huhujen mukaan tukea on rajattu mallipohjaisesti tiettyihin muistityyppeihin. Lisäksi prosessorissa on 16 PCI Express 5.0 -linjaa näytönohjaimelle ja neljä PCI Express 4.0 -linjaa M.2-SSD-asemalle. Lisäksi tuettuina ovat Thunderbolt 4- ja Wi-Fi 6E -teknologiat.

Tulemme tutustumaan arkkitehtuuriin tarkemmin testiartikkeleiden yhteydessä, mutta sitä odotellessa suosittelemme syvällisempää katsausta hakeville esimerkiksi AnandTechin artikkelia.

Lähde: Intelin lehdistömateriaalit