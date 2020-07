Intel uudelleenjärjesteli Technology, Systems Architecture and Client Groupin rakennetta viimeksi alle kaksi kuukautta sitten Jim Kellerin irtisanouduttua.

Intelin takertelu valmistusprosessien kehityksessä on jatkunut jo vuosien ajan ja ongelmat jatkuvat vielä ainakin 7 nanometrin prosessin kanssa. Intel uudisti kesällä Technology, Systems Architecture and Client Groupin rakennetta Jim Kellerin irtisanouduttua tehtävistään henkilökohtaisiin syihin vedoten. Nyt 7 nanometrin ongelmat ovat johtaneet rakenteen uudistamiseen jälleen kerran alle kaksi kuukautta edellisestä.

Intelin toimitusjohtaja Bob Swan kertoi Technology, Systems Architecture and Client Groupin jakautuvan jatkossa viiteen eri osioon, joista kullakin on oma johtajansa, jotka vastaavat osastostaan suoraan toimitusjohtalle. Aiemmin TSAC Groupin johdossa toiminut Venkata ”Murthy” Renduchintala poistuu samassa yhteydessä yhtiön palveluksesta. Uudet osastot ovat Technology Development, Manufacturing and Operations, Design Engineering, Architecture, Software and Graphics sekä Supply Chain.

Technology Development osasto keskittyy tällä hetkellä 7 ja 5 nanometrin valmistusprosessien kehittämiseen ja sen johtoon astuu Ann Kelleher. Kelleher on aiemmin johtanut itse valmistuspuolta ja onnistunut muun muassa 10 nanometrin prosessin käyttöönoton nopeuttamisessa koronakriisin keskellä. Prosessien kehityksestä aiemmin johtanut Mike Mayberry tulee toimimaan konsulttina siirtymäkauden ajan, kunnes hän jää eläkkeelle vuoden lopussa.

Manufacturing and Operations osaston johtoon astuu puolestaan Keyvan Esfarjani, joka on viimeksi johtanut Intelin Non-Volatile Memory Solutions Groupin valmistuspuolta. Design Engineering osasto saa väliaikaiseksi johtajakseen Product Assurance and Security Groupia aiemmin johtanut Josh Walden. Myös IPAS tulee jatkossakin toimimaan Waldenin alla ja Intel etsii aktiivisesti uutta pysyvää johtajaa Design Engineering -osastolle.

Architecture, Software and Graphics -osaston johdossa pysyy jatkossakin Raja Koduri. Yhtiö aikoo panostaa Kodurin johdolla jatkossakin yhtiön ohjelmisto-osaamisen laajentamista eri alustoille ja palveluihin, minkä lisäksi maailmalla luonnollisesti odotetaan mielenkiinnolla, miten Xe-arkkitehtuuri tulee onnistumaan näytönohjainrintamalla. Supply Chain -osaston johdossa jatkaa puolestaan Randhir Takur. Osaston vastuualueena on yhtiön toimituskanavien pitäminen jatkossakin kilpailuvalttina yhtiölle.

Lähde: Intel