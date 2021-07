Alder Lake -arkkitehtuuriin perustuvia mobiiliprosessoreita tulee saataville aina 5 watin M5-sarjasta 55 watin H55-sarjaan asti.

Intel tulee julkaisemaan tulevan syksyn aikana uudet Alder Lake -arkkitehtuurin prosessorit sekä työpöydälle että kannettaviin. 12. sukupolven Core -sarjaksi näillä näkymin nimettävät prosessorit sisältävät sekä suorituskykyisiä Golden Cove- että energiatehokkaita Gracemont-ytimiä ja ovat yhtiön toisen sukupolven hybridiprosessoreita hiljattain eläkkeelle siirretyn Lakefieldin ollessa ensimmäinen kokeilu.

Luotettavista vuodoistaan tuttu HXL on julkaissut Twitterissä dian Alder Laken kannattaviin suunnatuista versioista konfiguraatioineen ja nimeämisineen. Yhtiö aikoo kenties hieman yllättävästikin julkaista Alder Lakesta myös taulutietokoneisiin sopivan ”M5”-version. M5-sarjaan tulee kuulumaan Core i3 -sarjan malli yhdellä Core- ja neljällä Atom-ytimellä sekä 48 Execution Unit -yksikön grafiikkaohjaimella, sekä i5-malli joka eroaa pikkuveljestään 64 EU:n grafiikkaohjaimella. M5:n konfiguroitava TDP-arvo on 5-7 wattia.

Erittäin vähävirtaisiin kannettaviin suunnatut U9-sarjan prosessorit kantavat 9-15 watin konfiguroitavaa TDP-arvoa ja ne tulevat saataville kolmessa konfiguraatiossa. Core i3 -mallissa on kaksi Core- ja neljä Atom-ydintä sekä 80 EU:n iGPU, kun i5:ssä ja i7:ssa on kummassakin 2 Core- ja 8 Atom-ydintä sekä 96 EU:n iGPU. U15-sarja on muutoin identtinen, mutta sen konfiguroitava TDP-arvo on 12-20 wattia.

Uudessa U28-luokassa konfiguroitava TDP-arvo on 20-28 wattia. Sarjasta ei ole luvassa ilmeisesti i3-mallia lainkaan, vaan prosessorit lähtevät i5-sarjasta neljällä Core- ja kahdeksalla Atom-ytimellä sekä 96 EU:n iGPU:lla. Core i7 -mallit ovat ydinkonfiguraatioiltaan identtisiä i5:n kanssa, mutta i9:ssä on nostettu Core-luokan ydinten määrä kuuteen. H45-luokan TDP-arvo on puolestaan 35-45 wattia, mutta se käyttää oletettavasti samaa sirua U28:n kanssa ja sen i5-, i7- ja i9-malleissa on vastaavat ydinkonfiguraatiot, kuin U28-sarjassa.

Uutena jäsenenä joukkoon liittyy järeisiin kannettaviin suunnattu H55, jossa on käytössä oletettavasti sama siru, kuin työpöytämalleissa. H55:n konfiguroitava TDP-arvo on 45-55 wattia ja se on näillä näkymin tulossa saataville vain i7- ja i9-malleina. Kummassakin on käytössä kahdeksan Core- ja kahdeksan Atom-ydintä sekä 32 EU-yksikön integroitu grafiikkaohjain.

Lähde: HXL @ Twitter