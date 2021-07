Torch erottuu muista mikrofoneista muun muassa jalustaansa sijoitetuilla äänenvoimakkuus- ja tilasäätimillä.

Roccat julkaisi eilen valmistajalle täysin uutta aluevaltausta edustavan Torch-erillismikrofonin, joka liitetään tietokoneeseen USB-yhteydellä. Valmistaja mainostaa mikrofonin tarjoavan studiolaatuista ääntä ja se yltää 24 bittiseen 48 kilohertsin näytteenottotaajuuteen.

Mikrofoni sisältää kaksi kondensaattorikapselia, joita se käyttää kolmen erilaisen tilan tarjoamiseen. Tiloista kaksi ovat perinteisiä suuntakuvioita – kardioidi ja stereo. Lisäksi kolmantena tilana Roccat esittelee mielenkiintoisen whisperin, joka on tarkoitettu ottamaan ääntä mahdollisimman herkästi esimerkiksi öisten pelisessioiden hiljaista kuiskuttelua varten.

Whisper-tilan lisäksi Roccat Torch erottuu USB-liitäntäisten erillismikrofonien massasta myös jalustallaan, sillä normaalin pienen jalan sijaan käytössä on kohtalaisen kookas neliskanttinen saareke, johon on sijoitettu myös mikrofonin suuntakuviovalitsin, kuulokeliitännän ja mikrofonin äänenvoimakkuus. Näiden säätimien lisäksi mikrofonin päällä on sen vaimentava tunnistin. Kyseessä ei siis ole painike vaan tunnistin, joka tunnistaa yläpuolella käyneen käden, eli mikrofonin voi hiljentää koskematta itse laitteeseen.

Myös USB-liittimet ja mikrofonin kuulokeulostulo suoramonitorointia varten on sijoitettu laitteen vakiotelineeseen, mutta siitä huolimatta mikin voi kiinnittää myös erilliseen jalustaan. Erillisellä kaapelilla datayhteyden mikrofoniin ottava vakiojalusta on kuitenkin todennäköisesti pidettävä mukana ketjussa mikrofonin säätämistä ja koneeseen kiinnittämistä varten.

Mikrofonin logoon ja kylkiin sijoiteut RGB-valot näyttävät värillään mikrofoniin valitun tilan, minkä lisäksi ne toimivat visuaalisena apuna mikrofonin äänenvoimakkuutta säätäessä. Toimiakseen Roccat Torch ei vaadi ajureita, eli kyseessä on niin sanottu plug and play -laite.

Roccat Torch saapuu myyntiin 15. elokuuta 99,99 euron suositushintaan.

Lähde: Roccat