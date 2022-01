Intelin huhutaan kasvattavan prosessoreidensa välimuisteja isolla kädellä Raptor Lakessa

Huhujen mukaan Intel tulisi jopa kaksinkertaistamaan Raptor Laken L2- ja L3-välimuistien yhteenlasketun koon Alder Lakeen verrattuna.

Intelin 12. sukupolven prosessorit saapuivat kerroinlukottomina huippumalleina myyntiin viime vuonna ja CES 2022 -messuilla yhtiö julkaisi kerroinlukitut versiot edullisimmista Celeron-malleista aina Core i9 -sarjaan asti. Huhukentällä Alder Lake onkin jo menneen talven lumia 13. sukupolven Raptor Laken häämöttäessä jo horisontissa.

Prosessoreiden suorituskykyä voidaan parantaa useilla eri tavoilla, joista jokaisessa on hieman erilaisia plussia ja miinuksia. AMD on viime aikoina keskittynyt etenkin välimuistien kasvattamiseen, kun Intel on puolestaan tehnyt ytimistään entistä järeämpiä ja lisännyt rinnalle kevyempiä ytimiä. Nyt Intelinkin huhutaan lähtevän mukaan välimuistin kasvatustalkoisiin. Twitter-vuotojen mukaan Intel tulee kasvattamaan prosessoreidensa välimuistia merkittävästi Raptor Laken myötä. Siinä missä 12. sukupolven Coreissa eli Alder Lakeissa on L2- ja L3-välimuisteja yhteensä 34 Mt, olisi 13. sukupolven Coreissa huhujen mukaan samoja välimuisteja peräti 68 Mt.

Twitter-käyttäjä Orlak on julkaissut uudesta välimuistikonfiguraatiosta kaavion, jossa muistit on jaoteltu per ydin. Kaavion mukaan ”Raptor Cove” P-ydinten tukena olisi nyt 2 Mt L2-välimuistia per ydin, kun Golden Cove -ydinten parina L2-tason välimuistia oli 1,25 Mt. Alder Lake -prosessoreiden Gracemont-ydinryppäillä oli puolestaan 2 Mt L2-välimuistia per neljä ydintä, mikä kasvaisi kaavion mukaan Raptor Lakessa 4 megatavuun per neljä ydintä. L3-välimuistia kerrotaan olevan edelleen 3 Mt per Golden Cove -ydin ja Gracemont-rypäs, mutta koska Raptor Lakeissa on kahden sijasta neljä neljän Gracemont-ytimen rypästä, on myös L3-välimuistin yhteiskoko kasvanut 6 Mt.

