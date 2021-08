Gigabyten mystinen GeForce RTX 3080 Ti 20 Gt vuotokuvissa

GeForce RTX 3080 Ti:n varustaminen 12 Gt:n sijasta 20 Gt:n muistilla tulee kaventamaan sen muistikaistaa selvästi, mikä tekee ratkaisusta vähintäänkin oudon.

NVIDIAn GeForce RTX 3080 Ti -näytönohjaimen ympärillä pyöri ennen julkaisuja pitkään huhuja muun muassa lopullisesta muistikonfiguraatiosta. Näytönohjaimelle ehdotettiin monessa lähteessä 20 gigatavun muistia, mutta lopullisessa tuotteessa muistia oli 12 Gt.

Merkittävin viite 20 Gt:n muistista oli EEC:n listaus, jossa oli mukana tuotekoodi 20 Gt:n muistilla varustetulle RTX 3080 Ti:lle. Listaus sivuutettiin kuitenkin verrattain helposti, sillä samasta lähteestä on ennenkin päässyt julki tuotelistauksia, jotka eivät pidä paikkaansa. Nyt Venäjältä on kuitenkin löytynyt näytönohjaimia sillä nimenomaisella tuotekoodilla ja 20 Gt:n muistilla. VideoCardzin lukijan löytämissä korteissa komeilee tuotekoodi ”GV-N308TAORUS X-20GD” ja nimi Aorus GeForce RTX 3080 Ti XTREME 20G. Kortteja on useampia kappaleita, joten väärennyksen mahdollisuutta voitaneen pitää aika olemattomana tässä vaiheessa.

Merkittävän asiasta tekee se, että 20 Gt:n muistilla varustettu GeForce RTX 3080 Ti tulisi eroamaan perusmallista muistikaistansa puolesta selvästi ja vielä negatiiviseen suuntaan. Nyt myynnissä olevissa GeForce RTX 3080 Ti -näytönohjaimissa on 12 Gt GDDR6X-muistia 384-bittisen muistiväylän jatkeena, mikä tuottaa 912,4 Gt/s muistikaistaa. 20 gigatavun muistilla muistikaista on kutistettava 320 bittiseksi, mikä muistien nopeudesta riippuen tarkoittaisi 760 (19 Gbps) tai jonkin verran enemmän. GDDR6X-muistien on tässä vaiheessa suunniteltu taipuvan maksimissaan 21 Gbps:n muistinopeudelle, mikä tarkoittaisi 320-bittisellä väylällä taas 840 Gt/s:n muistikaistaa, mikä on edelleen selvästi 12 Gt:n mallia vähemmän.

Lähde: VideoCardz