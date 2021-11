Jonsbo esitteli putkimaisen V11-tietokonekotelon mini-ITX-kokoonpanoille

Jonsbo V1 mahduttaa sisäänsä maksimissaan 330 millimetriä pitkät ja kolmen korttipaikan paksuiset näytönohjaimet.

Jonsbo on esitellyt mini-ITX-kotelokatalogiinsa uuden tulokkaan – uusi Jonsbo V11 tarjoaa putkimaisen muotoilun hieman vanhemman V8-mallin tapaan, mutta selvästi pienemmässä koossa.

Vain 170 x 353 x 217 millimetrin (L x S x K) ulkomitoistaan huolimatta Jonsbo V11 mahduttaa sisäänsä maksimissaan 330 millimetriset kolmen korttipaikan korkuiset näytönohjaimet, joskin etupaneeliin tuulettimen sijoittaminen pienentää maksimimittaa jonkin verran. Prosessoricoolerille tilaa on 70 mm tai vaihtoehtoisesti tuettuna on myös 140 mm:n nestejäähdyttimet. Virtalähteiden osalta tuettuna on korkeintaan 110 millimetrin SFX-virtalähteet.

Tallennustilaa varten kotelosta löytyy kaksi 2,5” levypaikkaa. Etupaneelissa on tarjolla virtapainikkeen ohessa yksi USB-C-liitäntä, yksi USB 3.0-liitäntä ja yhdistetty 3,5 mm:n liitäntä kuulokkeille ja mikrofonille.

Kotelon runko on terästä, mutta ulkokuori on 2,5 millimetriä paksua alumiinia ja painoa sillä on 3,6 kilogrammaa. Mielenkiintoisena ominaispiirteenä kotelon voi sijoittaa joko pystyyn tai vaakatasoon.

Jonsbo ei toistaiseksi ole paljastanut kotelon tarkempia myyntiintuloaikatauluja tai hintaluokkaa, mutta saataville kotelo tulee mustana ja hopeisena värivaihtoehtona.

