Näyttöjen liikesumeudesta ja HDR-suorituskyvystä kertovat ClearMR- ja DisplayHDR True Black -standardit on päivitetty nykyaikaisiksi kuluttajanäyttöjen kehittyessä kovaa vauhtia.

Näyttöteknologian standardeja laativa ja ylläpitävä yhdistys VESA (Video Electronics Standards Association) on uudistanut viime aikoina pelinäyttöuutistenkin myötä tutuiksi tulleita ClearMR- ja DisplayHDR True Black -standardejaan, jotka kertovat kuluttajalle näytön läpäisseen tietyt kriteerit liikesumeuden ja HDR-kirkkauden osalta.

VESA ClearMR- eli Clear Motion Ratio -standardi on nähty aiemmin asteikolla ClearMR 3000–13000, mutta uudet sertifikaatit ovat ClearMR 15000, 18000 ja 21000. Sertifikaatit on tarkoitettu kertomaan vähäisestä liikesumeudesta 480 hertsin virkistystaajuuden ja sitä nopeammissa pelinäytöissä. VESAn mukaan lukema kertoo, montako prosenttia enemmän näytöllä liikkuvassa kuvassa on selkeitä kuin sumeita pikseleitä.

Nykyaikaisten OLED-näyttöjen HDR-suorituskyvystä kertova VESA DisplayHDR True Black -sertifikaatti on nähty viimeaikaisissa uutuuksissa usein valotiheyttä kuvaavan lukeman 400 kera, mutta jatkossa uudet ja aiempaa kirkkaammat OLED-näytöt voivat saada myös sertifikaatin DisplayHDR True Black 1000, jonka saadakseen näytön on pystyttävä 1000 nitin HDR-kirkkauteen pienellä ja rajatulla alueella. Koko näyttöpinta-alalla sertifikaatti tosin edellyttää 500 nitin kirkkauteen yltämistä. True Black -lisänimi tuo kirjaimellisesti omat vaatimuksensa mustan tasoihin, jotka ovat OLED-paneeleissa tunnetusti erinomaisia.

Tulevilla CES 2025 -messuilla on kerrottu esiteltävän uusia näyttöjä VESAn tuoreilla sertifikaateilla varustettuna.

Lähde: VESA