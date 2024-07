Mallistoon kuuluu kolme 360 millimetrin AIO-nestejäähdytintä, jotka ovat HydroShift LCD 360S, 360R ja 360TL.

PC-koteloista ja -jäähdytyksestä tunnettu Lian Li on julkaissut kolme uutta 360 millimetrin AIO-nestejäähdytinmallia, jotka kulkevat HydroShift LCD -nimellä. Uutuudet erottuvat joukosta etenkin joustavarakenteisten nesteletkujen asettelulla, jotka on valmiiksi siistitty jäähdyttimen reunoja myötäileviksi. Näin prosessorin alueen estetiikkaa kokoonpanossa saadaan siistimmäksi, kun letkuista on näkyvissä vain lyhyet pätkät. Kaikkiin kolmeen malliin kuuluu pumppuyksikköön upotettu 2,88-tuumainen IPS-näyttö 480 × 480 pikselin resoluutiolla ja 500 nitin maksimikirkkaudella. Näytön sisältöä – kuten prosessorin ja näytönohjaimen sensoridataa – voi mukauttaa valmistajan L-Connect 3 -ohjelmistolla. HydroShift LCD -jäähdyttimet mukailevat hieman valmistajan aiemman Galahad II -malliston suunnittelua, mutta uusi pumppuyksikkö on kooltaan astetta pienempi tarjoten kuitenkin lähes saman suorituskyvyn.

360S-mallissa on 3800 rpm:n (revolutions per minute) nopeuteen yltävä pumppuyksikkö ja kolme 28 millimetrin paksuista, 2500 rpm:n nopeuteen yltävää tuuletinta ilman valaistusefektejä. Tuulettimiin voi kuitenkin asentaa erikseen myytävän, Uni Fan P28 -tuulettimista löytyvän ARGB-valolistan.

360R-mallin pumppuyksikkö pitää sisällään hieman 360S:n vastaavaa suuremman impellerin, joka pyörii maksimissaan 3200 rpm:n nopeudella. Jäähdytinosassa on kolme ARGB-tuuletinta 2400 rpm:n maksiminopeudella. Valaistuksen hallinnasta vastaava kaapeli on piilotettu nesteletkujen rakenteeseen.

Kolmikon näyttävin malli 360TL on varustettu kolmella, viime vuoden lopulla julkaistulla Uni Fan TL -tuulettimella, joissa on panostettu ARGB-valaistukseen esimerkiksi sivujen infinity mirror -ominaisuudella. 360TL toimitetaan Uni Hub -tuuletinkeskittimen kera. Pumppuyksikkö on sama kuin 360R:ssä.

Lian Lin uusien HydroShift LCD -nestejäähdytinten suositushinnat dollareissa:

HydroShift LCD 360S – 180 $

HydroShift LCD 360R – 200 $

HydroShift LCD 360TL – 260 $

Kaikki kolme mallia on valittavissa sekä mustana että valkoisena ja niille myönnetään kuuden vuoden valmistajan takuu. Malliston saapumisesta Suomeen ei vielä ole tarkkaa tietoa.

Lähde: TechPowerUp, Lian Li