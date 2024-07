Yhtiö tiedostaa, että laitevalmistajille on usein monimutkaista ja kallista pitää vanhempia Android-laitteitaan kehityksessä mukana.

Yhdysvaltalainen puolijohdejätti Qualcomm on paljastanut suunnittelevansa tapoja, joilla Android-laitevalmistajat voisivat pitää yhtiön järjestelmäpiirejä hyödyntäviä laitteitaan pidempään ajantasaisena. Android-laitteiden – etenkin älypuhelinten – päivitystuki on ottanut viime vuosina suuria harppauksia esimerkiksi Googlen ja Samsungin lippulaivapuhelinten kohdalla, jotka tarjoavat jo jopa seitsemän vuoden ohjelmistopäivitystukea, mutta etenkin edullisempien mallien ajantasaisena pitäminen on laitevalmistajille usein hankalaa ja kallista.

Yksi tapa helpottaa päivitysten tuomista vanhemmille piireille voisi Qualcommin mukaan olla rakenteellisten muutosten tekeminen päivityspaketteihin jo niiden ohjelmointivaiheessa sen sijaan, että päivityksiä yritetään jälkeenpäin muuttaa yhteensopiviksi monille eri piireille. Yhtiö on kertomansa mukaan tehnyt muutosten eteen töitä jo joitain vuosia niin Googlen kuin laitevalmistajienkin kanssa. Qualcommin odotetaan paljastavan suunnitelmistaan paljon lisää ”myöhemmin tänä vuonna”, mutta tarkkaa tietoa paljastusten ajankohdasta ei ole, joskin potentiaalinen vaihtoehto on lokakuun Snapdragon Summit -tapahtuma.

