iFixit antoi Samsungin Galaxy S20 Ultralle korjattavuusarvosanaksi 3/10. Kiitosta tuli Philips-ruuvien käytöstä, kun taas rukkasia annettiin muun muassa tiukasti liimatuista takalasista ja akusta.

Elektroniikkalaitteiden rakenteellisia ratkaisuja tutkivista artikkeleistaan tunnettu iFixit on ottanut tällä kertaa käsittelyyn Samsungin uuden Galaxy S20 -tuoteperheen Ultra-huippumallin. Puhelin esiteltiin San Franciscossa helmikuun alkupuolella ja sen ennakkomyynti alkoi välittömästi. Puhelinten toimitukset kuluttajille alkavat 13. maaliskuuta. Huomion arvoisena yksityiskohtana iFixitin purkama Galaxy S20 Ultra edustaa Yhdysvalloissa myynnissä olevaa mallia Qualcommin Snapdragon 865 -järjestelmäpiirillä varustettuna, kun taas Suomen markkinoille tulevt malli on varustettu Samsungin omalla Exonys 990 -järjestelmäpiirillä.

Samsungin viime vuoden Galaxy S-sarjalaisten tapaan myös Galaxy S20 Ultra saa kiitosta pelkkien Philips-ruuvien käytöstä. Kuitenkin jo alkuvaiheessa puhelin saa kritiikkiä, sillä takakannen liimaus vaikuttaa olevan edellismalleja tiukempaa sorttia, mutta toisaalta kyseessä voi olla myös normaalia laadun vaihtelua.

Takakuoren alta paljastuvat kameramoduulit selittävät huomattavasti Galaxy S20 Ultran massiivista kamerakyhmyä – Samsungin omiin sensoreihin pohjautuvat kamerat käyttävät suuria kartion muotoisia jatkopaloja rakenteessaan. Moduuleita enemmän aukaistaessa 108 megapikselin kamerasta paljastuva sensori on kooltaan yli kaksinkertainen iPhone 11 Pro -malleista löytyvään 12 megapikselin sensoriin verrattuna, eli kyseessä on muutenkin kuin megapikselimäärältään massiivinen sensori. Toinen huomattavan paljon kamerakyhmystä tilaa vievä yksikkö on periskooppimallinen telekamera. Kyseinen moduuli on asennettu 90 asteen kulmaan, jotta linssijärjestelmälle jäisi enemmän tilaa. Kuva itsessään heijastetaan uloimmasta linssistä prismalla samaan tapaan kuin muun muassa Huawein P30 Prossa.

Puhelimen sisältä paljastuvassa piirilevyssä huomionarvoista on erillinen Qualcommin SDX55M 5G-modeemi, joka sijaitsee massamuistin ja järjestelmäpiirin vieressä. Oletettavasti myös Exynos 990 -piirillisissä malleissa toteutus on suunnilleen vastaava, sillä myös ne käyttävät Samsungin erillistä Exynos Modem 5123 -modeemipiiriä. Puhelimen suurikokoisen 5000 mAh (19,3 Wh) akun todettiin olevan hyvin vahvasti liimattuna sisärunkoon ja irrottamiseen tarvittiinkin takakuoren irtisaamiseksi käytetyn suuren imukupin lisäksi isopropyylialkoholia.

Kokonaisuudessaan iFixit arvioi Galaxy S20 Ultran olevan rakenteeltaan ja korjattavuudeltaan vastaavalla tasolla edellisvuoden mallien kanssa ja laite saakin edeltäjistään tutun kokonaisarvosanan 3/10. Plussaa puhelin saa Philips-ruuvien käytöstä, kun taas miinusta tulee tiukasti liimatusta takalasista, kiinni liimatusta akusta sekä siitä, että näytön vaihtoa varten koko puhelin on purettava.

Lähde ja kuvat: iFixit