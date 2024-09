RS-sarjan tuotteet on suunniteltu käytettäväksi Logitech G Direct Drive -moottoreiden kanssa ja niihin sopii sekä RS-sarjan ratit että MOMO x Logitech G -yhteistyön ratit.

Logitechin G on julkaissut Logi Play 2024 -tapahtumassaan paitsi uusia tuotteita, myös täysin uuden tuotesarjan. Uusi Racing Series -tuoteperhe on suunniteltu simulaattorikäyttöön ja sen tiimoilta julkaistiin samalla yhteistyösopimus legendaarisen MOMOn kanssa.

Logitech G Racing Series eli RS-tuoteperhe sisältää aluksi yhteensä viisi eri tuotetta, mutta hauskasti kaiken keskiö eli itse moottoriyksikkö ei lukeudu joukkoon. Sen sijasta tuotteet on suunniteltu yhteensopiviksi minkä tahansa Logitech G Direct Drive -moottoriyksikön kanssa.

RS Wheel Hub on pikakiinnitystuella varustettu ratin keskiö, jonka kaveriksi sopivat sekä RS-sarjan että MOMO x Logitech G -sarjan ratit. Keskiöön kuuluu perus toimintopainikkeet, vaihdeliipasimet, Lightsync RGB REV -kierroslukuvalot, pari säätörullaa ja joukko erikoispainikkeita. Keskiöstä on erilliset Xbox- ja PC-versiot, joiden ero on parin nappulan merkinnät. Ratit kiinnitetään keskiöön kuusiokolopulteilla.

RS Track Wheel on rata-autoiluun suunniteltu ratti, joka on valmistettu TPE-muovista ja vähähiilisestä alumiinista. Sen muotoilun luvataan takaavan mukavan tuntuman pitkissäkin ajosessioissa pidon kärsimättä ja mahdollistamalla käsien ilmanvaihdon. Sekä hengittävyyttä että pitoa parantaa TPE-muovin mikroteksturoitu pinta.

RS Round Wheelin nimi ei jätä juurikaan arvailtavaa, vaan kyseessä on perinteinen pyöreä ratti. Ratin runko on vähähiilistä alumiinia ja se on päällystetty tekonahalla (silikoni nahka). Materiaalin kerrotaan olevan erityisen kestävä ja siten takaavan pitkän käyttöiän.

RS Shifter & Handbrake on puolautomaattinen vaihdin, eli siitä löytyy suunnat eteen ja taakse. Kytkintä napsauttamalla sen voi vaihtaa toimimaan vaihdelaatikon sijasta myös käsijarruna ja Logitech G:n järjestelmät tukevat myös kahden RS Shifeter & Handbraken käyttöä rinnakkan, jolloin molemmat ominaisuudet voivat olla käytössä samanaikaisesti.

RS QR Adapter on puolestaan pikakiinnitystuen ja Logitech G Direct Drive -yhteensopivuuden lähes mille tahansa 70 tai 50,8 mm:n PCD etu- tai takakiinnitteiselle kolmannen osapuolen ratille. Adapteri on valmistettu korkealuokkaisesta alumiinista ja suunniteltu voimistamaan TRUEFORCE-järjestelmän vastetta.

MOMO x Logitech G -ytheistyön tiimoilta julkaistiin puolestaan SIM GT 320 ja SIM GT-Racer 290 -ratit. Kaksikosta ensin mainittu on legendaarista pyöreää mallia, kun jälkimmäinen on rata-autoista tuttua mallia. Rattien pinnoite on MOMOn tuttua mikrokuitua ja se kiedotaan anodisoituun alumiinirunkoon käsin Italiassa.

Logitechin tuotteiden yhteensopivuus on sinänsä mielenkiintoinen yhtälö, että tuetut alustat ovat osiensa summa. Jos haluaa laitteiden toimivan sekä PC:llä, PlayStationilla että Xboxilla, on hankittava PC/PlayStation -versio Direct Drive -moottorista ja PC/Xbox -versio Wheel Hubista.

Logitech G Racing Series -tuotteet tulevat saataville Suomessa alkaen 30. syyskuuta. RS Wheel Hub on hinnoiteltu Suomessa 139,99 euroon PC- ja 159,99 euroon Xbox-versiona. Sekä RS Track Wheel että RS Round Wheel kustantavat 79,99 euroa ja RS Shifter & Handbrake 159,99 euroa. RS QR Adapterin hinta 69,99 euroa. MOMO x Logitech G -ratteja odotetaan myyntiin tammikuussa 2025 ja niiden hinta varmistetaan myöhemmin. Yhdysvalloissa niiden verottomaksi suositushinnaksi odotetaan199 dollaria.

Lähde: Logitechin lehdistötiedotteet (sähköpostit)