Logitech julkaisi uuden MX Brio -webkameran

MX Master -sarjaan kuuluva uutuus on varustettu Sonyn 8,5 megapikselin STARVIS-sensorilla, jonka pikselikoon kerrotaan olevan jopa 70 % Brio 4K:n sensoria suurempi.

Oheislaitejätti Logitech on webkameramaailman veteraaneja. Yhtiö astui areenalle jo vuonna 1998 ostettuaan Connectixilta QuickCam-webkamerasarjan. Connectixin ensimmäinen QuickCam malli vuonna 1994 lasketaan yleisesti maailman ensimmäiseksi webkameraksi ja se kaappasi kuvaa 320×240-resoluutiolla 16 harmaasävyllä ja 15 FPS:n nopeudella.

30 vuodessa on tultu pitkälle ensimmäisistä webkameroista ja yhtiön uutuus MX Brio tallentaa maailmaa automaattitarkentuvasti 4K-resoluutiolla 30 FPS:n tai 1080p-resoluutiolla 60 FPS:n nopeudella. Kuvaa tallentaa Sonyn 8,5 megapikselin STARVIS-sensori, jonka pikselikoon kerrotaan olevan jopa 70 % suurempi, kuin aiemman Brio 4K:n sensorissa. Se on varustettu myös fyysisellä yksityisyyssuojalla. Kameran rungosta löytyy lisäksi kaksi beamforming-mikrofonia helpottamaan kohinanvaimennusta ääntä tallentaessa.

Tekoälypohjaisten RightLight 5 -kuvanparannusteknologioiden avulla sen kerrotaan tarjoavan HDR-tuen, jopa kaksi kertaa paremman kasvojen näkyvyyden ja tarkkuuden vaikeissa olosuhteissa samaan edeltäjään verrattuna. Käyttäjä voi myös itse säätää esimerkiksi sulkimen nopeutta, ISO-arvoa ja lukuisia muita säätöjä Logitechin Options+ tai G Hub sovelluksella.

MX Brio kytketään tietokoneeseen irrotettavalla USB-C-USB-C-kaapelilla. Se on varustettu jalalla, jonka luvataan soveltuvan käyttöön niin kannettavien ohuisiin näyttöpaneeleiden kuin perinteisten kuvaputkimonitoreidenkin kanssa. Pohjasta löytyy kuitenkin myös standardi ¼”-kierteinen liitäntä tripodeille ja muille telineille.

MX Brio on osa Logitechin MX Master -sarjaa ja nykytrendien mukaisesti valmistettu hiilineutraalisti. Kameran muoviosissa on käytetty kalpean harmaan version tapauksessa 75 % ja grafiitinharmaassa versiossa 82 % kierrätettyä muovia vanhasta SER-jätteestä. Se on hinnoiteltu 229 euroon ja saapuu myyntiin välittömästi.

Lähde: Tuotesivut