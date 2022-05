Logitechilta ensimmäiset mekaaniset näppäimistöt MX-mallistoon sekä uusi MX Master 3S -hiiri

MX-malliston ensimmäiset mekaaniset näppäimistöt ovat täysikokoinen MX Mechanical sekä 75 prosentin näppäinasettelua käyttävä MX Mechanical Mini.

Logitech on julkaissut ensimmäiset MX-mallistoon kuuluvat mekaaniset näppäimistöt sekä uuden ergonomiaan panostavan MX Master 3S -hiiren.

MX-mallisto on valmistajan työkäyttöön panostava sarja, joka on ennestään koostunut matalaprofiilisista kumikupunäppäimistöistä, mutta nyt valikoimaa on laajennettu uusilla mekaanisilla MX Mechanical ja MX Mechanical Mini -näppäimistöillä. Julkaistusta kaksikosta ensiksi mainittu on täysikokoinen näppäimistö ja toinen puolestaan 75-prosenttinen.

MX Mechanical -näppäimistöt ovat Logitechin matalaprofiilisia ja kytkimiksi niihin on saatavilla Logitechin omat klikkaavat siniset, tuntopisteelliset ruskeat tai lineaariset punaiset. Yhteyden tietokoneeseen MX Mechanical -näppäimistöt muodostavat langattomasti ja USB-C-kaapelilla ladattavan akun luvataan kestävän näppäimistön taustavalon kanssa 15 päivää ja ilman taustavaloa jopa 10 kuukautta.

Molemmat MX Mechanical-malliston näppäimistöt jättävät pois valikoimistaan pelinäppäimistöistä tutu RGB-valot ja tarjoavat sen sijaan vain valkoisen taustavalon, joka kuitenkin tukee erinäisiä efektejä kuten aalto tai tasaisesti sykkivä ”hengitys”. Näppäimistöissä on myös ympäristön valaistuksen tunnistus, jolloin näppäinten taustavalot pystyvät käynnistymään ja sammumaan automaattisesti säästäen akkua.

MX Master 3S -hiiri puolestaan on seuraaja vuonna 2019 esitellylle MX Master 3 -hiirelle. Hiiren kytkinten luvataan olevan 90 prosenttia edeltäjäänseä hiljaisemmat, minkä lisäksi myös sensoria on päivitetty ja MX Master 3S:n maksimiherkkyydeksi ilmoitetaankin 8000 DPI edeltäjänsä 4000 DPI:n sijaan. MX Master 3S:n USB-C-kaapelilla ladattavan akun luvataan kestävän täyteen ladattuna 70 päivää ja 1 minuutin latauksella saavutetaan 3 tunnin käyttöaika.

Logitech MX Mechanicalin, MX Mechanical Minin ja MX Master 3S:n myynnit alkavat toukokuun aikana 179, 159 ja 129 euron suositushinnoin.

Lähde: Lehdistötiedote, Logitech (1), (2)