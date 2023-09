Logitechilta odotetusti uusi G Pro X Superlight 2 -hiiri sekä G Pro X TKL -näppäimistö

Logitech G Pro X Superlight 2 -hiiressä uutta on kytkimet ja sensori, G Pro X TKL Lightspeed -näppäimistö on mallina kokonaan uusi.

Logitech on julkistanut odotetusti uuden hiiren ja näppäimistön G Pro X -mallistoonsa aiemmin julkaistujen G PRO X 2 LIGHTSPEED -pelikuulokkeiden seuraksi (joista saataville tulee nyt myös pinkki väri).

Uudessa G Pro X Superlight 2 -hiiressä Logitech on keskittynyt omien sanojensa mukaan tarkkuuteen, suorituskykyyn ja luotettavuuteen. Ulkoisesti hiiri on pysynyt muuttumattomana. Hiiressä käytetään optisia Lightforce-kytkimiä, joissa tuntuma tuotetaan kuitenkin edelleen mekaanisesti. Uutta on myös Hero 2 -sensori, joka kykenee 500 tuuman sekuntinopeuteen, 40 G:n kiihtyvyyteen sekä 32 000 CPI:n maksimiherkkyyteen. Yhteys tietokoneeseen tapahtuu Logitechin langattomalla Lightspeed-yhteydellä 2000 hertsin päivitysnopeudella. Mallinimensä mukaisesti hiirestä on myös tehty kevyt ja se painaa 60 grammaa. Lataaminen tapahtuu USB-C-kaapelilla ja latauksen kerrotaan riittävän jopa 95 tunniksi kerrallaan. Myös langattomasti lataavalle Powerplay-hiirimatolle löytyy tuki.

Uusi G Pro X TKL Lightspeed -näppäimistö on nimensä mukaisesti TKL-kokoinen ja se käyttää langatonta Lightspeed-yhteystekniikkaa. Vaihtoehtoisesti tietokoneen voi liittää näppäimistöön myös USB-C-liittimellä tai Bluetoothilla. Aiempiin Pro-näppäimistömalleihin nähden sen ulkoasua on uudistettu ja yläreunassa on nyt monipuolisemmin toimintonäppäimiä ja mediakontrolleja. Valitettavasti Logitech ei ole kertonut tarkemmin näppäimistönsä rakenteesta ja esimerkiksi vaimennuksesta, joka olisi hyvinkin toivottavaa nykypäivän yli 200 euron näppäimistöltä. Tarjolla on tuntopisteelliset TX Brown- sekä lineaariset GX Red -kytkimet, joiden alla on RGB-valaistus ja päällä PBT-muoviset näppäinhatut. Mukana toimitetaan myös kantolaukku kuljetusta varten.

Molemmista uutuustuotteista tulee saataville kolme värivaihtoehtoa – musta, valkoinen ja pinkki. G Pro X TKL Lightspeedin suositushinta on 229 euroa ja G Pro X Superlight 2 -hiiren 169 euroa. Uutuudet tulevat saataville välittömästi.

