State of Malware -raportin mukaan macOS:lla havaittiin keskimäärin 11 uhkaa per tietokone, kun Windowsilla vastaava luku on 5,8.

"Applen tietokoneisiin eivät iske virukset" on usein kuultu väite. Jo pitkään on tiedetty, että väite ei pidä ylipäätään paikkaansa ja nyt Malwarebytesin tuore State of Malware -raportti maalaa perin synkkää kuvaa macOS:n haitaketilanteesta. Malwarebytesin tuoreen State of Malware -raportin mukaan Applen Mac-tietokoneiden haittaohjelmien olevan rajussa kasvussa. Kasvu on ollut jopa niin rajua, että Macit ovat ohittaneet Windows PC:t tunnistettujen uhkien määrässä. State of Malware -raportin mukaan macOS-käyttöjärjestelmää käyttävissä tietokoneissa havaittiin liki kaksinkertaisesti uhkia kutakin päätelaitetta kohti. Windows-koneiden markkinaosuuden vuoksi haitakkeiden määrä itsessään on luonnollisesti edelleen suurempi, mutta käyttäjän kohdalla macOS:n keskimäärin 11 havaittua uhkaa verrattuna Windowsin 5,8 uhkaan per laite kertoo karua kieltä kasvavasta mielenkiinnosta hyökätä Applen laitteisiin. Malwarebytesin mukaan hyökkäykset Applen Mac-tietokoneisiin kasvoivat vuodessa peräti yli 400 prosenttia, joskin osa tästä johtuu luonnollisesti myös kasvaneista Malwarebytesin käyttäjämääristä macOS-alustalla. Tietoturvan ja haitakkeiden nykytilanteesta kiinnostuneille suosittelemme lämpimästi koko Malwarebytesin raportin lukemista. Lähde: Malwarebytes