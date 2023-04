a-X2P:n nimi on pysynyt ennallaan, mutta tämän vuoden malli on kasvanut edeltäjänsä vajaasta 52 litrasta peräti 70,03 litraiseksi ja painoakin on tullut pari kiloa lisää.

Mediaworkstations pääsi otsikoihin pari vuotta sitten, kun se julkaisi menneiden aikojen salkkutietokoneita muistuttavia kannettavia työasemia. Yhtiön lippulaivamalli oli raahattavuudestaan huolimatta varustettu peräti kuudella näytöllä. Nyt Mediaworkstations on julkaissut ison päivityksen kahden prosessorin lippulaivamalli a-X2P:hen. Päivitys ei pistä uusiksi vain sisuskaluja, vaan myös paketin mittoja on jouduttu viilaamaan eikä vaakakaan pääse yhtä helpolla kuin ennen. Vanhan version strategiset mitat olivat 384 x 587 x 229 mm ja 18,1-22,7 kg, kun tämän vuoden mallilla ne ovat 415 x 625 x 270 mm ja 20,4-25 kg. Mikä sitten on muuttunut? Uuden a-X2P:n sisältä löytyy kaksi Epyc 9004 -sarjan maksimissaan 96-ytimistä prosessoria, eli kannettava työasema komentaa yhteensä 192 ydintä ja 384 säiettä. Raahattavuus aiheuttaa kuitenkin rajoitteita uusista kasvaneista mitoista huolimatta ja prosessorit on konfiguroitava maksimissaan 300 watin TDP-arvoille. Zen 4 Epycien myötä myös alusta, muistit ja emolevy, Tom’s Hardwaren olettaman mukaan todennäköisimmin Gigabyten MZ73-LM1, ovat menneet uusiksi. Emolevyltä löytyy 12 DDR5-muistipaikkaa per prosessori ja se tukee maksimissaan 128 Gt:n RDIMM- ja 256 Gt:n 3DS RDIMM-muisteja maksimissaan DDR5-4800-nopeudella. Maksimissaan muistia voi olla kuitenkin vain 3 teratavua, eli yksi 128 Gt:n kampa joka muistipaikassa. Emolevyltä löytyy hallintaa varten integroitu Aspeed AST2600 2D-grafiikkaohjain, kuten palvelinemolevyltä olettaa sopii, mutta kannettavana työasemana sen yhden, kahden, kolmen tai kuuden näytön kanssa on tarkoitus käyttää erillistä näytönohjainta. Mediaworkstations antaa ostettaessa konfiguroida pakettiin kaksi näytönohjainta, mutta ostaja voi asentaa sinne minkä tahansa standardin PCIe-näytönohjaimen itsekin. Näytöt ovat kooltaan 24-tuumaisia ja niihin voi valita FullHD- tai 4K UHD -resoluution. Paikkoja näytönohjaimille ja muille laajennuskorteille on neljän PCIe Gen 4 x16 -paikan verran. Myös emolevyn yksi suora M.2 -paikka on PCIe 4.0 -versiota, minkä vuoksi emolevyksi epäillään nimenomaan LM1-varianttia Gigabyten emolevystä. Kokoonpanosta löytyy lisäksi yksi SlimSAS 4i (4x SATA 6 Gb/s -portteja) ja yksi SlimSAS 8i (4x Gen 4 NVMe tai 16x SATA), palvelimen hallintaan pyhitetty gigabitin verkkoliitäntä ja Broadcomin BCM57416 -piirin tarjoamat kaksi 10 gigabitin verkkoliitäntää. Emolevyn I/O-paneeli kalpenee kuluttajamallien rinnalla: kaksi USB 3.2 Gen 1 -liitäntää, VGA- ja COM-liitännät, ID-painike LED-valolla ynnä jo aiemmin mainitut kaksi 10 gigabitin RJ45-verkkoliitäntää sekä gigabitin MLAN-verkkoliitäntä palvelimen hallintaan. Joskin kuvan mukaan sieltä pitäisi löytyä yhteensä kuusi USB-A-liitäntää USB-paikkoja kaipaavien onkin syytä suunnata laajennuskorttikaupoille, sillä emolevyltäkään ei löydy pinnit kuin yhdelle USB 3.2 Gen 1 -liitännälle. Kokoonpanon alkaen hinnat tai edes hintaluokat eivät ole tällä haavaa tiedossa, mutta halvasta lystistä ei ole kyse etenkään huippukonfiguraatiossa. Pelkästään yhden 96-ytimisen Epycin hinta pyörii 10 000 euron tuntumassa, joten pelkästään prosessoreihin uppoaa huippukonfiguraatiossa jo kiitettävä summa. Lähteet: Mediaworkstations, Tom’s Hardware Keskustele foorumilla a-X2P Epyc Epyc 9004 MediaWorkstations Zen 4