Microsoft avasi Hardware-accelerated GPU Scheduling -ominaisuuden saloja

Hardware-accelerated GPU Scheduling oli monen huulilla Windows 10:n Toukokuu 2020 -päivityksen myötä, vaikkei kukaan oikeastaan ollut varma, mitä se tarkalleen tekee.

Windows 10 Toukokuu 2020 -päivityksen mukana käyttöjärjestelmään tuotiin uusi ominaisuus: Hardware-accelerated GPU Scheduling tai lyhemmin HAGS, joskin muitakin lyhenteitä on nähty käytettävän. Ominaisuudesta on keskusteltu laajalti eri palstoilla, vaikkei kukaan oikeastaan ole edes tiennyt mitä se tarkalleen tekee tai mihin se vaikuttaa.

Windows Vistan mukana julkaistusta Windows Display Driver Model 1.0:sta eli WDDM 1.0:sta lähtien käyttöjärjestelmä on ollut vastuussa grafiikkapiirille lähetettävien tehtävien järjestelystä ja ajoittamisesta (scheduling). Ennen sitä ohjelmat olivat yksinkertaisesti lähettäneet tehtävät itse ja grafiikkapiiri suoritti niitä sitä mukaa kun niitä suoritettavaksi tuli, mikä toimii hyvin kun resursseja tarvitaan vain yhden sovelluksen käyttöön.

Vistan myötä grafiikkapiirin ominaisuuksia tarvittiin kuitenkin selvästi useamman sovelluksen käyttöön samanaikaisesti, minkä vuoksi Microsoft näki tarpeen erilliselle järjestelijälle, mikä varmistaisi käyttäjän kannalta oleellisimpien käskyjen priorisoinnin muiden edelle. Pelit ja sovellukset sopeutuivat tähän ratkaisuun hyvin, kun grafiikkapiiri laskee yhtä ruutua, on prosessori ja järjestelijä hoitamassa jo seuraavan ruudun tehtäviä. Negatiivisena puolena tämä nostaa samalla syöttöviivettä (input lag) ainakin sen yhden ruudun verran.

Windows 10:n uusi Hardware-accelerated GPU Scheduling siirtää suuren osan näistä järjestelyistä grafiikkapiirin itsensä tehtäväksi. Eri sovellusten lähettämien tehtävien priorisointi ja esimerkiksi kontekstin vaihdot ovat kuitenkin edelleen Windowsin heiniä.

Microsoftin mukaan ominaisuus muuttaa kuitenkin Windowsin ajurimallia huomattavasti ja sen käyttöönotto vastaa kutakuinkin talon perustusten uudelleenrakennusta ilman, että asukkaat muuttaisivat töiden ajaksi pois. Tämän vuoksi ominaisuus onkin tässä vaiheessa käytävä aktivoimassa erikseen, mikäli sitä haluaa käyttää.

HAGS vaatii toimiakseen tuen sekä näytönohjaimelta että sen ajureilta. Ajuripuolelta vaatimuksena on tuki paitsi WDDM 2.7 -ajurimallille, myös erikseen itse ominaisuudelle. Sekä AMD että NVIDIA ovat jo julkaisseet ajurit, jotka tukevat ominaisuutta ainakin tietyillä näytönohjaimilla. Näytönohjaimelle asetetuista vaatimuksista ei ole tällä hetkellä varmaa tietoa, mutta ajureiden puolesta AMD on julkaissut tähän mennessä tuen Navi 10 -grafiikkapiirille (Radeon RX 5600 XT ja RX 5700 -sarja) ja NVIDIA Pascal-arkkitehtuurista lähtien. Mikäli kaikki ehdot täyttyvät, pitäisi asetuksen löytyä kun menee Asetukset-ohjelman Järjestelmä-osion kautta Näytön asetuksiin ja lopulta Grafiikka-asetuksiin (Settings > System > Display > Graphics Settings).

Mutta mihin kaikkeen tämä oikeastaan vaikuttaa? Microsoftin mukaan jos he onnistuvat tekemään työnsä kunnolla, ei ainakaan huomattavasti yhtään mihinkään. Vaikka ominaisuus vähentää järjestelyn aiheuttamia viiveitä, on suurin osa sovelluksista tällä hetkellä suunniteltu piilottamaan kyseiset viiveet, minkä vuoksi näkyvää eroa ei pitäisi käytännössä syntyä. Oleellisempaa onkin, että tämä on ensimmäinen askel koko järjestelmän modernisoinnissa, mikä kantaa hedelmää vasta myöhemmin.

Lähde: Microsoft