Microsoft julkaisi Windows 10 October 2020 Update -päivityksen (Windows 10 versio 20H2)

Windows 10 20H2:n merkittävimpiä uudistuksia ovat muun muassa uudistunut Käynnistä-valikko, Edge-selaimen uudet ominaisuudet sekä parannellut ilmoitukset ja Xbox Game Pass for PC.

Microsoft julkaisee Windows 10:lle normaalin päivityssyklin lisäksi puolivuosittaiset versiopäivitykset. Nyt yhtiö on saanut tuoreimman versionsa julkaisukuntoon ja yleiseen jakeluun.

Windows 10 October 2020 Update päivittää Windowsin versioon 20H2. Yhtiö on siis vaihtunut aiemmin käytössä olleen vuosi-kuukausi-numeroinnin yksinkertaisesti osoittamaan, onko kyse vuoden ensimmäisen vai toisen puoliskon versiopäivityksestä.

Windows 10 20H2:n merkittävimmät uudistukset ovat Microsoftin mukaan päivitykset Edge-selaimeen, uudistunut Käynnistä-valikko, Xbox Game Pass for PC, parannellut ilmoitukset ja Settings-sovellukseen lisätty mahdollisuus muuttaa näytön virkistystaajuutta. Aiemmin virkistystaajuuden vaihto piti tehdä näytön ominaisuuksista, mikä ei kuulu suoraan Settings-valikon ominaisuuksiin.

Käynnistävalikkoa on uudistettu mukautumaan teemaan, minkä lisäksi tiilien taustaväri on muutettu paremmin teemaan sopivaksi ja vähemmän räikeästi valikon taustaväristä erottuvaksi. Valikon ulkonäkö on kuitenkin edelleen koristeltavissa esimerkiksi aksenttivärein Settings-sovelluksen Personalization-asetuksista. Ilmoituksissa näkyy jatkossa ilmoituksen tehneen sovelluksen ikoni. Lisäksi 2-in-1-laitteita ei jatkossa tarvitse itse kytkeä taulutietokonetilaan, vaan se tapahtuu automaattisesti, kun näppäimistö irrotetaan näytöstä.

Edge-selaimen välilehtien välillä vaihtaminen tulee jatkossa onnistumaan sovelluksen vaihdon tapaan eli Alt+Tab-näppäinyhdistelmällä. Edgen välilehdet näkyvät jatkossa siis Alt+Tab-yhdistelmän avaamassa avoinna olevien sovellusten listassa omina sovelluksinaan, mutta tämä ominaisuus on tiettävästi kytkettävissä myös pois päältä. Selaimeen on lisäksi tuotu uusi Collections-ominaisuus, joka mahdollistaa helpon sisällönjaon, sekä integroidun hintavertailutyökalun. Hintavertailutyökalu on todennäköisimmin sidottu vain tiettyihin markkinoihin, eikä sen toiminnasta Suomessa ole toistaiseksi tietoa. Xbox Game Pass for PC on ollut saatavilla erikseen ladattavana jo pidemmän aikaa, mutta nyt Microsoft laskee sen ns. valmiiksi sovellukseksi.

Voit tutustua tarkemmin Windows 10 October 2020 Update -päivityksen ominaisuuksiin Microsoftin blogissa. Päivitys tulee tuttuun tapaan saataville porrastetusti. Se on saatavilla ainakin osalle käyttäjistä välittömästi tarkistamalla Windows Updaten kautta saatavilla olevat päivitykset. Lisäksi Microsoftin verkkosivuilta löytyy tuttuun tapaan erikseen ladattavat päivitystyökalut, jolla päivityksen voi hankkia vaikkei Windows Update sitä vielä tarjoaisikaan.

