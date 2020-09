NVIDIAn GeForce RTX 3080 ensimmäisissä testivuodoissa

Ensimmäisten vuototulosten mukaan GeForce RTX 3080:n suorituskyky verrattuna edeltäjiinsä vaihtelee huomattavasti testistä toiseen.

NVIDIA julkisti viime viikolla uudet GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjaimet. Nyt Ampere-arkkitehtuuriin perustuvista näytönohjaimista on saatu myös ensimmäisiä testivuotoja.

VideoCardz on löytänyt CombuBenchin tulostietokannasta ensimmäiset GeForce RTX 3080 -näytönohjaimilla ajetut tulokset sekä CUDA- että OpenCL-rajapinnoilla. CUDA-rajapinnalla uusi RTX 3080 peittoaa RTX 2080S-mallin keskimäärin 68 %:n ja RTX 2080 Ti -mallin keskimäärin 38 %:n erolla. Yksittäisistä testeistä RTX 3080 pärjää parhaiten Vertex Connecting and Merging -testissä, jossa erot samoihin verrokkeihin ovat peräti 103 ja 61 prosenttia ja heikoimmillaan se on Catmull-Clark Subdivision Level 3 -testissä, jossa se peittoaa RTX 2080S:n 22 ja RTX 2080 Ti:n 26 %:n erolla.

OpenCL-rajapinnalla erot ovat hyvin samankaltaisia. Keskimäärin RTX 3080 peittoaa RTX 2080S:n jälleen 68 %:n erolla ja RTX 2080 Ti:n hieman CUDAa suuremmalla 41 %:n erolla. Myös OpenCL-puolella erot ovat pienimmillään ja suurimmillaan samoissa testeissä, kuin CUDA-puolellakin. Vertex Connection and Merging -testissä RTX 3080 peittoaa RTX 2080S:n 102 %:n ja RTX 208 Ti:n 58 %:n erolla ja Catmull-Clark Subdivision Level 3 -testissä 18 % ja 23 %:n eroilla.

Tuttu luottovuotaja _rogame on puolestaan löytänyt ensimmäisen vuotaneen pelitestin. Ashes of the Singularity -pelin sisäänrakennetun testin mukaan Crazy-asetuksilla 4K-resoluutiolla RTX 3080 saa tuloksekseen 88,3 FPS. SiliconGangin toimittaman verrokkituloksen mukaan RTX 2080 Ti saisi vakiona testissä 69,99 FPS, eli RTX 3080 peittoaisi sen noin 26 %:n erolla. _rogamen takataskusta on löytynyt myös ensimmäinen Geekbench 5 CUDA -tulos RTX 3080:lla. Geekbenchin mukaan RTX 3080 voittaa CUDA-rajapinnalla RTX 2080 Ti:n vajaan 33 %:n erolla. 3DCenter on puolestaan löytänyt samasta testiohjelmasta OpenCL-tulokset, joiden mukaan RTX 3080 peittoaisi RTX 2080S:n noin 74 %:n ja RTX 2080 Ti:n noin 46 %:n eroilla.

_rogame on löytänyt myös ensimmäisen nettiin lipsahtaneen videoarvostelu Bilibili-palvelusta. Kiinalaisen TecLabin ajamien testien luotettavuus on vielä osittain kysymysmerkki, sillä sivusto on tiettävästi jäänyt ainakin kerran kiinni tulosten vääristelystä, mutta toisaalta se on myös aiemmin vuotanut aitoja testejä ennen aikojaan. TecLabin mukaan RTX 3080 peittoaisi RTX 2080S:n ja RTX 2080 Ti:n 3DMark Fire Strikessä 43 ja 25 %:n eroilla, Fire Strike Extremessä 45 ja 24 %:n eroilla, Fire Strike Ultrassa 64 ja 36 %:n eroilla, Time Spyssä 49 ja 28 %:n eroilla, Time Spy Extremessä 59 ja 38 %:n eroilla ja lopulta Port Royalissa 64 ja 45 %:n eroilla. TecLab väittää testanneensa näytönohjainta myös peleissä ja RTX 3080:n kerrotaan voittavan RTX 2080S:n Far Cry 5:ssä 62 %:n erolla, Borderlands 3:ssa 56 %:n erolla, Assassin’s Creed Odysseyssä 48 %:n erolla ja Forza Horizon 4:ssä niin ikään 48 %:n erolla.

Lähteet: VideoCardz (1), (2), _rogame @ Twitter (1), (2), (3), (4), 3DCenter, Uutiskuva: La Frite David @ Twitter