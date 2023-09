Microsoftin Xbox-suunnitelmat vuotivat nettiin

Vuodon takana oli Microsoftin oma moka, kun se lähetti FTC:n palvelimille vääriä tiedostoja. Vuodoissa paljastuivat mm. Xbox Series -päivitysversiot ja visiot seuraavan sukupolven konsolista.

Microsoft käy parhaillaan oikeutta FTC:ta vastaan ja siihen liittyen sen on pitänyt lähettää FTC:lle rutkasti dokumentteja. Valitettavasti jokin meni vikaan ja Microsoftilta lähetettiinkin FTC:lle paljon tiedostoja, joita ei oltu sinne tarkoitettu ja ne päätyivät sen myötä myös kenen tahansa nähtäville. Tiedostot on jo poistettu mutta tieto ei netistä katoa. Keskitymme uutisessa vuotojen rautapuoleen.

Microsoft on aiemmin sanonut, ettei se suunnittele puolisukupolven päivitysmalleja Xbox Series -konsoleista. Uusia malleja on kuitenkin tulossa, tai ainakin niitä on suunniteltu, sillä dokumenteissa esiintyi pyöreä Brooklin-koodinimellinen päivitysversio Xbox Series X:stä. Konsoli olisi puhtaasti digitaalinen ja varustettu modernimmin liitännöin, päivittyneellä Wi-Fi- ja BT-tuella sekä 6 nanometrin prosessilla valmistetulla versiolla Anaconda-järjestelmäpiiristä. Brooklinin kanssa oli kilpailemassa Uther-koodinimellinen versio samoin ominaisuuksin, joka olisi kustomoitamissa Xbox Labsin kautta, mutta se on ainakin toistaiseksi jäädytetty projekti.

Kevyempään pelaamiseen on tulossa Ellewood-koodinimellinen Xbox Series S -päivitysversio, jossa oletettavasti on kutistettu Lockhart vastaavasti 6 nanometrin prosessille. Konsolissa on vastaavat päivitykset kuin Series X -päivitykseen ja konsoli olisi edeltäjänsäkin tavoin täysin digitaalinen. Ulkonäöltään Series S -päivitys ei juuri alkuperäisestä poikkea.

Ohjainpuolelle on luvassa ilmeisesti kolmas kategoria uuden ”Core”-ohjainluokan myötä. Muita luokkia ovat ”Premium” ja ”Elite”. Ainakin osaan luokista on tulossa uusia yhteysstandardeja tukevat ohjaimet, mutta vuodot eivät ole yksiselitteisiä siitä mihin kaikkiin.

Täysin uutta konsolia on luvassa näillä näkymin vuonna 2028. Ainakin nykyisessä näkemyksessä seuraava sukupolvi tulisi olemaan jonkinlainen pilvihybridikonsoli, jossa hyödynnettäisiin myös pilven laskentatehoa Crackdown 3 -visioiden tapaan. Konsolin järjestelmäpiirissä on harkinnassa AMD:n Zen 6 x86-edustajana sekä ARM64 ilman tarkennuksia, mutta oli arkkitehtuuri kumpi tahansa, käytössä tulisi olemaan kahdenlaisia ytimiä (”big/little”). GPU-puolelle arkkitehtuuriksi nähdään tällä hetkellä ”Navi 5” ja tarkemmin joko oman GPU:n suunnittelu yhdessä AMD:n kanssa eli nykymallinen semi-custom-ratkaisu, tai AMD:n IP:n lisensointi ja itse suunnittelu. Järjestelmäpiirissä tulee olemaan myös NPU tekoälyhommiin, mutta tällä hetkellä puntaroidaan vielä, onko geneerinen ja ohjelmoitava tekoälyrauta parempi vaihtoehto, kuin tiettyihin toimintoihin erikoistuneet kiihdyttimet. Tärkeää on myös yhteensopivuus tulevaisuuteen.

Lähteet: The Verge, Linus Tech Tips