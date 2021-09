Modaaja valjasti Arduinon tuomaan realistisuutta ratsastukseen Red Dead Redemption 2:ssa

Horse Feedbackiksin helposti kääntyvä pneumaattinen järjestelmä tuo autenttisuutta ratsastukseen Arduinon ohjaamin askelmerkein.

Näppäimistöön ja hiireen luottavat PC-pelaajat myrskyn lailla valloittaneesta tärinäefektit peleihin tuovasta järjestelmästään tuttu modaaja Teenenggr ei ole levännyt koronavuosina laakereillaan. Nyt kanavalta löytyy täysin uusi aluevaltaus, joka jättää alkeelliset tärinäefektit kauas taakseen.

Tee-se-itse-mies Teenenggr:n uusin innovaatio tuo ennen näkemätöntä realismia Red Dead Redemption 2 -kokemukseen PC:llä. Alkeellisen moottorin sijasta uusi ratkaisu luottaa neljään pneumaattiseen mäntään ja niitä ohjaavaan Arduinoon. Arduino saa peliltä tiedon hevosen nopeudesta, jolloin se voi ennakkoon ohjelmoitujen ohjeiden mukaan imitoida mäntien avulla hevosen liikettä nopeuden mukaisilla askelkuvioilla.

Pelaajan turvallisuus on kuitenkin ensisijaisen tärkeää, jonka vuoksi tuolin sijasta männät on sijoitettu pöydän jalkoihin. Ravissa pysynee vielä helposti mukana, mutta laukkaavan hevosen tahdissa näön tarkentaminen pelin yksityiskohtiin voi muodostua jokseenkin haastavaksi ainakin kokemattomille lehmipojille. Näytön kiinnittäminen pöytään tukevasti on ensisijaisen tärkeää projektista innostuneille nikkareille.

Arduinolle tarkoitettu C#-koodi on vapaasti ladattavissa ja sen pitäisi olla sovitettavissa helposti myös muille vastaavan luokan minitietokoneille.

Lähde: Tom’s Hardware, Teenenggr