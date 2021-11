Moto g200 -huippumalli saapuu Suomessa myyntiin 499 euron hintaan ja neljä muuta puhelinta sijoittuvat 199–299 euron välille.

Motorola on laajentanut tänään Moto g -mallistoaan peräti viidellä uudella älypuhelimella. Edullisimmasta kalleimpaan uutuudet ovat Moto g31, Moto g41, Moto g51, Moto g71 ja Moto g200.

Malliston huipulle sijoittuu Moto g200, joka tarjoaa Android-markkinoiden toistaiseksi tehokkaimman järjestelmäpiirin, Snapdragon 888+:n, jonka parina on 8 Gt LPDDR5-RAM-muistia ja 128 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa. Virtaa piirille syöttää 5000 mAh:n akku, joka on ladattavissa 33 watin pikalatauksella. Markkinoilla edelleen suhteellisen harvinaisena ominaisuutena puhelin tukee myös Wi-Fi 6E-yhteyksiä.

Moto g200:n näyttö on 6,8-tuumainen IPS-paneeli, joka yltää peräti 144 hertsin virkistystaajuuteen ja tarjoaa Full HD+ -resoluution. Kamerajärjestelmänä puhelimessa toimii 108 megapikselin pääkamera yhdessä 13 megapikselin makrokuvaukseen kykenevän ultralaajakulmakameran ja 2 megapikselin syvyystietokameran kanssa.

Moto g200:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 168,07 x 75,53 x 8,89 mm

Paino: 202 grammaa

6,8” IPS TFT LCD -näyttö, 1080 x 2460 -resoluutio, 396 PPI, 144 Hz

IP52

Qualcomm Snapdragon 888+ -järjestelmäpiiri

8 Gt LPDDR5-RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa

5G, sub 6 GHz (n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78), LTE (cat.20)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.2, GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, NFC

Kolmoistakakamera 108 megapikselin pääkamera (2,1 um pikselikoko lopputuloksissa), f1.9 13 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko), f2.2, 120 asteen kuvakulma, minimitarkennusetäisyys 3 cm 2 megapikselin syvyystietokamera (1,75 um pikselikoko), f2.4

16 megapikselin etukamera (1,0 um pikselikoko), f2.2

5000 mAh:n akku, USB-C (3.1), 33 watin pikalataus

Android 11

Huippumallin alapuolelle sijoittuva Moto g71 puolestaan Qualcommin kohtalaisen tuoreeseen Snapdragon 695 -järjestelmäpiiriin ja pykälän pienempään 6,4-tuumaiseen Full HD -näyttöön perinteisellä 60 hertsin virkistystaajuudella. Matalamman virkistystaajuuden vastapainona käytössä on OLED-paneeli. Akun koko on kuitenkin pysynyt samana 5000 mAh:ssa ja latausnopeus on 30 wattia. RAM-muistia puhelimessa on 6 ja tallennustilaa 128 gigatavua.

Kamerajärjestelmä Moto G71:ssä tarjoaa 50 megapikselin pääkameran, 8 megapikselin ultralaajakulmakameran ja 2 megapikselin makrokameran.

Moto g71:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161,19 x 73,87 x 8,49 mm

Paino: 179 grammaa

6,4” OLED-näyttö, 1080 x 2400 -resoluutio, 409 PPI, 60 Hz

Vettä hylkivä rakenne

Qualcomm Snapdragon 695 -järjestelmäpiiri

6 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa

5G, sub 6 GHz (n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78), LTE (cat.15)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.0, GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, NFC

Kolmoistakakamera 50 megapikselin pääkamera (1,28 um pikselikoko), f1.8 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko), f2.2, 118 asteen kuvakulma 2 megapikselin makrokamera (1,75 um pikselikoko), f2.4

16 megapikselin etukamera (1,0 um pikselikoko), f2.2

5000 mAh:n akku, USB-C (2.0), 30 watin pikalataus

Android 11

Moto g51 puolestaan tarjoaa Snapdragon 480 Pro -järjestelmäpiirin, 4 Gt RAM-muistia ja 64 Gt tallennustilaa, sekä huomattavasti edeltäjäänsä suuremman 6,8-tuumaisen Full HD+ -näytön 120 hertsin virkistystaajuudella. 5000 mAh:n akun latausteho on kalliimpia sisaruksia matalammat 10 wattia.

Kamerajärjestelmän osalta tarjolla on 50 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 2 megapikselin makrokamera.

Moto g51:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 170,47 x 76,54 x 9,13 mm

Paino: 208 grammaa

6,8” LCD-näyttö, 1080 x 2400 -resoluutio, 120 Hz

IP52

Qualcomm Snapdragon 480 Pro -järjestelmäpiiri

4 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka

5G, sub 6 GHz (n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78), LTE (cat.18)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.1, GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, NFC

Kolmoistakakamera 50 megapikselin pääkamera (1/2,76”, 0,64 um pikselikoko), f1.8 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko), f2.2, 118 asteen kuvakulma 2 megapikselin makrokamera (1,75 um pikselikoko), f2.4

13 megapikselin etukamera (1,12 um pikselikoko), f2.2

5000 mAh:n akku, USB-C (2.0), 10 watin latausnopeus

Android 11

Uutuusviisikon toiseksi edullisimmaksi sijoittuva Moto g41 vaihtaa järjestelmäpiirivalmistajan MediaTekiin. Helio G85 -järjestelmäpiirin parina on mallista riippuen joko 4 tai 6 gigatavua RAM-muistia ja tallennustilaa on tarjolla 128 gigatavua. Piirivalinnan myötä Moto g41 ei tue 5G-yhteyksiä. Näyttö Moto g41:ssä on g71:stä tuttu 6,4-tuumainen Full HD+ -resoluution OLED-paneeli.

Sisarusmalleistaan tuttuun tapaan akku on 5000 mAh, mutta akun latausnopeus on jälleen 30 wattia g51:n 10 watin sijaan. Kamerajärjestelmä muodostuu 48 megapikselin pääkamerasta, 8 megapikselin ultralaajakulmakamerasta ja 2 megapikselin makrokamerasta.

Moto g41:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161,89 x 73,87 x 8,3 mm

Paino: 178 grammaa

6,4” OLED-näyttö, 1080 x 2400 -resoluutio, 409 PPI, 60 Hz

Vettä hylkivä rakenne

MediaTek Helio G85 -järjestelmäpiiri

4 tai 6 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka

LTE (cat.7)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.0, GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, NFC

Kolmoistakakamera 48 megapikselin pääkamera (1,6 um pikselikoko), f1.7 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko), f2.2, 118 asteen kuvakulma 2 megapikselin makrokamera (1,75 um pikselikoko), f2.4

13 megapikselin etukamera (1,12 um pikselikoko), f2.2

5000 mAh:n akku, USB-C (2.0), 30 watin pikalataus

Android 11

Myös malliston edullisimmasta Moto g31:stä löytyy MediaTekin Helio G85 -järjestelmäpiiri 4G-yhteyksillä, mutta sen RAM-muistimääräksi on kuitenkin tarjolla vain 4 Gt ja tallennustila on kutistettu pohjamallista 64 gigatavuun. 5000 mAh:n akun latausteho on myös pudotettu g51:stä tuttuun 10 wattiin. Järjestelmäpiirin tavoin myös näyttö on g41:stä tuttu 6,4-tuumainen OLED-paneeli.

Kamerajärjestelmä Moto g31:ssä muodostuu 50 megapikselin pääkamerasta, 8 megapikselin ultralaajakulmakamerasta ja 2 megapikselin makrokamerasta.

Moto g31:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161,89 x 73,87 x 8,55 mm

Paino: 181 grammaa

6,4” OLED-näyttö, 1080 x 2400 -resoluutio, 409 PPI, 60 Hz

Vettä hylkivä rakenne

MediaTek Helio G85 -järjestelmäpiiri

4 Gt RAM-muistia

64 tai 128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka

LTE (cat.7)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.0, GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, NFC

Kolmoistakakamera 50 megapikselin pääkamera (1,28 um pikselikoko), f1.8 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko), f2.2, 118 asteen kuvakulma 2 megapikselin makrokamera (1,75 um pikselikoko), f2.4

13 megapikselin etukamera (1,12 um pikselikoko), f2.2

5000 mAh:n akku, USB-C (2.0), 10 watin latausnopeus

Android 11

Motorola Moto g200, Moto g51 ja Moto g41 tulevat saataville 6. joulukuuta 499:n, 269:n ja 249 euron suositushintoihin. Moto g71:n suositushinta on 299 euroa ja Moto g31:n 199 euroa, mutta kyseisten mallien myyntiintuloaikoja ei ole vielä paljastettu.

Lähde: Motorolan lehdistötiedote