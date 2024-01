Uutuusmalleista moto g34 on 5G-puhelin ja kaksi muuta 4G-puhelimia. Ne asettuvat 129-189 euron hintahaarukkaan.

Motorola on lanseerannut noin kuukausi sitten Kiinassa esittelemänsä Moto G34 -älypuhelimen myös Suomen markkinoille. Samalla täkäläisille markkinoille saapuvat myös viime viikolla Euroopassa julkaistut vieläkin edullisemmat moto g24 power- ja g04-mallit. Ne täydentävät yrityksen moto gx4 -mallistoa, johon julkaistiin ensimmäiset kolme mallia viime syksynä. Motorolan moto-mallisto on uusien tulokkaiden myötä varsin tiivis, sillä 100-300 euron hintaluokkaan on tarjolla yhteensä kuusi eri mallia. Paikoin mallien keskinäiset hinta-ominaisuussuhteet ovat hieman erikoisia.

Vajaan 200 euron hintapisteeseen asemoituva moto g34 on Motorolan edullisin 5G-malli. Värivaihtoehtoina ovat Suomessa Ocean Green ja Charcoal Black, joista ensin mainitussa on tekonahkapintainen takakuori. Suurimpina eroina suositushinnaltaan vain kympin kalliimpaan g54-malliin ovat näytön alhaisempi resoluutio, järjestelmäpiiri, muistimäärät sekä kameran kuvanvakaimen puuttuminen.

Noin 6,5-tuumaisen IPS-näytön resoluutio on FullHD:sta pykälän alemmalla HD+-tasolla, mutta se tukee ripeää 120 hertsin virkitystaajuutta. Järjestelmäpiiriksi on valikoitunut Snapdragon 695, eli sama piiri kuin runsaan satasen kalliimmassa g84-sisarmallissa. Suomessa myytävä muistivariantti on 4 & 128 gigatavua. Bluetooth ja WiFi edustavat vanhahtavia versioita. 50 megapikselin pääkamerassa ei ole optista kuvanvakainta, toisin kuin g54-mallissa. Android 14 -käyttöjärjestelmälle luvataan yksi versiopäivitys ja kolmen vuoden tietoturvapäivitykset.

Moto g34:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 162,7 x 74,6 x 8 mm

Paino: 179 grammaa (tekonahka 181 g)

Vettä hylkivä pinnoite, IP52

6,53″ IPS LCD-näyttö, 720 x 1600, 20:9, 269 PPI, 120 Hz

Qualcomm Snapdragon 695 5G -järjestelmäpiiri

4 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max 1 Tt)

5G (n1/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n77/n), LTE, Dual nano-SIM

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC

GPS, A-GPS, LTEPP, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou

Kaksoiskamerajärjestelmä: 50 megapikselin pääkamera (0,64 um pikselikoko, quad pixel), f1.8, PDAF 2 megapikselin makrokamera (1,12 um pikselikoko), f2.4 1080p 30 FPS videokuvaus

16 megapikselin etukamera (1,0 um pikselikoko, quad pixel), f2.4

5000 mAh:n li-po-akku, USB-C 2.0, 18 watin TurboPower-lataus

stereokaiuttimet, Dolby Atmos, 3,5 mm ääniliitäntä, sormenjälkitunnistin kyljessä

Android 14, MyUX Päivitystuki: 1 Android-versiopäivitys ja 3 vuoden tietoturvakorjaukset



Moto g24 -mallista tulee Suomessa myyntiin jytkymmällä akulla varustettu power-versio. Mallinimen viitoittamana laitteessa on suuri 6000 mAh akku, joka tukee 30 watin lataustehoa. Suomessa myyntiin tulevat Ink Blue ja Glacier Blue -värivaihtoehdot.

Kympin kalliimman g34-mallin tapaan myös g24 powerissa on noin 6,5-tuumainen HD+-tarkkuuden IPS-näyttö. Suorituskykypuolesta vastaa sama iäkäs (julkaistu 2020) Helio G85 -järjestelmäpiiri, joka löytyi myös moto g23 -edeltäjämallista. Iäkäs piiri näkyy mm. Bluetooth-tuessa, joka edustaa vanhaa 5.0-versiota. g24 poweriin on päätetty mätkäistä Suomen markkinoille varsin tuhti lasti muistia, sillä RAM:ia on 8 Gt ja tallennustilaa peräti 256 gigatavua.

Takakameravarustus on paperilla vastaava kuin g34-mallissa – edessä resoluutio on puolet pienempi, eli 8 megapikseliä. Ohjelmistopuolelta löytyy tuorein Android 14 -versio, mutta harmillisesti sille luvataan ainoastaan tietoturvapäivityksiä, eikä ainuttakaan taattua versiopäivitystä.

Moto g24 powerin tekniset tiedot:

Ulkomitat: 163,5 x 74,5 x 9 mm

Paino: 197 grammaa

Vettä hylkivä pinnoite, IP52

6,56″ IPS LCD-näyttö, 720 x 1612, 20:9, 269 PPI, 60/90 Hz adaptiivinen, 537 nit (piikki)

MediaTek Helio G85 -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia

256 Gt eMMC 5.1 -tallennustilaa, micro-SD-korttipaikka (max. 1 Tt)

LTE (LTE 1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41), Dual nano-SIM

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL

Kaksoiskamerajärjestelmä: 50 megapikselin pääkamera (0,64 um pikselikoko, quad pixel), f1.8, PDAF 2 megapikselin makrokamera (1,75 um pikselikoko), f2.4, kiinteä tarkennus 1080p 30 FPS videokuvaus

8 megapikselin etukamera (1,12 um pikselikoko), f2.0, kiinteä tarkennus

6000 mAh:n akku, USB-C 2.0, 30 W TurboPower-lataus

Android 14, MyUX Päivitystuki: 3 vuoden tietoturvakorjaukset



Malliston edullisimmaksi vaihtoehdoksi asettuvan moto g04:n mainostetaan tarjoavan premium-designia edulliseen hintaan. Laite on roiskeidenkestävä ja saatavilla neljässä värissä: Sunrise Orange, Satin Blue, Sea Green ja Concord Black.

6,6-tuumainen HD+-tarkkuuden IPS-näyttö tukee 90 hertsin virkistystaajuutta. Sisällä on syksyllä 2021 julkaistu Unisocin kahdeksanytiminen T606-piiri, joka tarjoaa kaksi Cortex-A75-suorituskyky-ydintä sekä ARM Mali-G57 MC1 GPU:n. Suomessa myytävä muistiyhdistelmä on 4 & 64 gigatavua. 5 megapikselin etukamera on sijoitettu näyttöreikään tässä hintaluokassa vielä melko yleisen näyttöloven sijaan. 16 megapikselin takakameran kehutaan hyödyntävän tekoälyä kuvien muodostamisessa.

Moto g04:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 163,5 x 74,5 x 8 mm

Paino: 179 grammaa

Vettä hylkivä pinnoite, IP52

6,6″ IPS LCD-näyttö, 720 x 1612, 20:9, 90 Hz, 537 nit (piikki)

Unisoc T606 -järjestelmäpiiri

4 Gt RAM-muistia

64 Gt UFS 2.2 -tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max 1 Tt)

4G (1/3/5/7/8/20/28/38/40/41), Dual nano-SIM

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, (A)GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo

Takakamera: 16 megapikselin kamera (1,0 um pikselikoko), f2.2, PDAF 1080p 30 FPS videokuvaus

5 megapikselin etukamera (1,12 um pikselikoko), f2.2, kiinteä tarkennus

5000 mAh:n akku, USB-C 2.0, 15 W latausteho

monokaiutin, Dolby Atmos, 3,5 mm ääniliitäntä

Android 14, MyUX Päivitystuki: 3 vuoden tietoturvakorjaukset joka toinen kuukausi



Moto g34:n suositushinta on 189 euroa, g24:n 179 euroa ja g04:n 129 euroa. Kaikki tulevat saataville välittömästi.

Lähde: lehdistötiedote