Näppäimistöt on suunniteltu etenkin sisällöntuottajille ja striimaajille ja yhtiön Base Camp -hallintasovelluksessa onkin automaattinen integraatio suosituimmille alojen ohjelmille.

Mountain on Kickstarterissa alun perin alkunsa saanut oheislaitevalmistaja. Yhtiön lippulaivatuote Everest Max on ehtinyt käymään myös io-techin videotestissä ja nyt sen, tai miksei edullisemman Everest Corenkin kaveriksi on julkaistu kaksi uutta lisänäppäimistöä.

Everest MacroPad ja DisplayPad ovat 12-näppäimisiä mininäppäimistöjä, jotka on muotoiltu sopimaan yhtiön nykynäppäimistöjen kavereiksi, mutta mikään ei estä käyttämästä niitä sellaisinaan ilman muita yhtiön tuotteita.

MacroPadin piirilevy on varustettu oletuksena yhtiön omilla, tehtaalla voidelluilla Mountain Tactile 55 -näppäimillä, mutta ne tukevat hot swap -ominaisuutta ja mitä tahansa 3- tai 5-pinnisiä Cherry MX -tyyppisiä kytkimiä. Piirilevyn suojana on alumiinikansi, mutta näppäinhatut ja muu runko ovat ABS-muovia kumipohjaa lukuun ottamatta. MacroPad on varustettu Cortex M0 -mikrokontrollerilla ja siihen voi tallentaa 5 eri profiilia. Näppäimistö tukee 1000 hertsin virkistystaajuutta ja USB 2.0 -nopeutta irrotettavalla USB-C-kaapelilla.

DisplayPad on veistetty rungon osalta samasta puusta, mutta hot swap -kytkinten sijasta siitä löytyy 12 Display Key -näppäintä. Mountain on lähestynyt ”näyttönäppäimiä” tosin uudesta kulmasta: näppäimet ovat erittäin kirkasta muovia ja ne saavat kaikki kuvansa 4,5-tuumaiselta 800×204-resoluution IPS-näytöltä. Kukin näppäin näyttää 104×104 pikselin alan. Näyttöjen sisältö on vapaasti kustomoitavissa JPG-, PNG- ja BMP-kuvilla sekä GIF-animaatioilla. Muilta ominaisuuksiltaan se vastaa MacroPadia.

Kummankin ulkomitat ovat 147 x 80 x 67 mm, mutta MakroPad kellottaa vaa’alla 118 grammaa sellaisenaan tai 531 g jalustan kera, kun DisplayPadille vaaka valehtelee 127 g ilman tai 538 grammaa jalustalla.

Mountain MakroPad ja DisplayPad ovat saatavilla välittömästi yhtiön omasta verkkokaupasta. MacroPad on hinnoiteltu Suomesta ostettaessa 59,99 euroon ja DisplayPad 109,99 euroon, plus postikulut.

Lähde: Mountain