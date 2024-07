MPG-perheen uusi jäsen on ultrawide-luokan 341CPQX, kun MAG-puolelle saadaan 271QPX E2 perinteisemmällä 16:9-kuvasuhteella.

MSI on julkaissut kaksi uutta pelinäyttöä Samsungin QD-OLED-paneeleilla. Yhtiön uutuusnäytöt sijoittuvat edullisempiin MPG- ja MAG-tuoteryhmiin.

MSI MPG 341CQPX QD-OLED on nimensä mukaisesti 34”-pelinäyttö ultraleveällä 3440×1440-resoluutiolla maksimissaan 240 hertsin virkistystaajuudella. Vaihteleva virkistystaajuus on tuettu Adaptive-syncin kautta. Näytölle on myönnetty VESA:n ClearMR 13000- ja DisplayHDR True Black 400 -sertifikaatit ja sen luvataan tarjoavan 0,03 millisekunnin G2G-vasteajan sekä kattavan 99 % DCI-P3-väriavaruudesta Delta E ≤ 2 -väritarkkuudella.

Näytön ominaisuuslistaan kuuluvat muun muassa yhtiön omaan suunnitteluun perustuva grafeenifilmi jäähdytinsiilellä sekä MSI OLED Care 2.0 ja 3 vuoden Burn-In-takuu. Useamman koneen käyttö onnistuu samoilla vehkeillä KVM-kytkimen ansiosta ja mukana ovat myös kyseenalaiselta kuulostavia ominaisuuksia kuten AI Vision -tekoälyominaisuudet ja Optix Scope -zoom. Näyttöön saa kuvan sisään HDMI 2.1-, DisplayPort 1.4b- ja USB-C (DP Alt-mode) -liittimillä siitä löytyy kahden USB-A-portin hubi.

MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 on puolestaan varustettu 27” 2560×1440-resoluution paneelilla, joka yltää niin ikään maksimissaan 240 hertsin virkistystaajuudelle. Näyttö rastii samat ruudut kuin isoveljensäkin, eli se tarjoaa ClearMR 13000- ja DisplayHDR True Black 400 -sertifikaatit sekä Adaptive-sync-tuen vaihtelevalle virkistystaajuudelle. Myös värintoisto ja vasteajat ovat identtiset.

Samat ominaisuudet jatkuvat myös OLED Care 2.0:n ja Burn-In-takuun muodossa, eikä tekoälyominaisuuksia ja muita ole jätetty niitäkään kyydistä. KVM-ominaisuudelle tai USB-hubille näytöstä ei sen sijaan löydy tukea. Näyttöliittimet ovat identtiset eli HDMI 2.1, DP 1.4b ja USB-C (DP Alt Mode).

MSI ei kertonut tarkalleen, milloin MPG 341CQPX tai MAG 271QPX E2 tulevat myyntiin, eikä sen puoleen niiden hintojakaan.

Lähde: Lehdistötiedote