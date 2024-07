Ensimmäisenä tuki löytyy Nixxesin PC:lle kääntämistä PlayStation Studiosin peleistä ja pian viisikolle tekee seuraa Jetpack Interactiven PC:lle kääntämä God of War Ragnarök.

AMD julkisti FidelityFX Super Resolution 3.1 -teknologian maaliskuun loppupuolella. Nyt teknologia on saatu myös ensimmäisiin peleihin.

FidelityFX Super Resolution 3.1 on kenties pientä versiopäivitystään merkittävämpi muutos teknologiaan, sillä se tuo mukanaan mm. tuen Vulkan-rajapinnalle ja Xbox Game Development Kitille sekä uuden AMD FidelityFX API -rajapinnan. Uusi rajapinta siirtää FSR:n DLL-kirjastoihin, mikä avaa käyttäjälle mahdollisuuden kokeilla uudempia versioita FSR:stä, vaikkei pelintekijä tukea päivittäisikään.

Myös itse FSR-skaalainta on AMD:n mukaan parannettu ja sen pitäisi nyt tarjota aiempaa vakaampaa kuvaa vähemmin vilkunnoin ja välkynnöin. Myös haamukuvia pitäisi tulla entistä vähemmän samalla kun yksityiskohtien pitäisi olla entistä tarkempia. FSR Frame Generation -teknologia on puolestaan irrotettu ruutujen skaalaamisesta siten, että nyt FSR:n Frame Generation -teknologiaa voi käyttää myös muiden skaalainten kanssa.

FSR 3.1 tulee entsimmäisenä käyttöön PlayStation Studiosin peleissä, joiden käännöstyöstä on vastuussa Nixxes Software. Tuki on nyt saatavilla Ghost of Tsushima Director’s Cutiin, Horizon Forbidden West Complete Editioniin, Marvel’s Spider-Man Remasterediin, Marvel’s Spider-Man: Miles Moralesiin sekä Ratchet & Clank: Rift Apartiin. Niin ikään PlayStationilta tuttu God of War Ragnarök on saamassa FSR 3.1 -tuen lähiaikoina. Sen käännöstyöstä on vastuussa Jetpack Interactive.

AMD antoi samalla päivitystä FSR:n pelimaailmalta saamasta tuesta ja kertoi FSR 3:n olevan nyt joko saatavilla tai varmistettu tulevan jo 60 peliin. Yhtiö pitää yllä tietokantaa peleistä ja tällä hetkellä saldo näyttäisi sen olevan saatavilla 38 pelissä, kun 22 on vielä tuloillaan. FSR 2 on puolestaan varmistettu jo 180 peliin ja saatavilla se on tällä hetkellä niistä 154:ssä.

Lähde: AMD