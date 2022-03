NVIDIAlla on vuodon mukaan valmisteilla Ada Lovelacen mukaan nimettyjä AD10X-pelipiirejä, Grace Hopperin mukaan nimettyjä GHxxx-laskentapiirejä sekä David Blackwellin mukaan nimettyjä GB10X-piirejä.

Hakkeriryhmä Lapsus$ hyökkäsi NVIDIAn palvelimille onnistuneesti ja varasti sieltä noin teratavun edestä dataa. Datan vuotaminen on jo aloitettu ja ryhmä uhkaa julkaista kaikki varastamansa tiedostot, mikäli sen vaatimuksiin mm. avoimen lähdekoodin ajureista ei suostuta.

NVIDIAn seuraavan sukupolvien arkkitehtuurien nimiksi on aiemmissa vuodoissa mainittu Ada Lovelace ja Hopper. Nyt hakkeriryhmän tiedostoista on paljastunut myös kolmas arkkitehtuurinimi: Blackwell. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun mm. peliteoriaan, todennäköisyyslaskentaan ja tilastotieteeseen erikoistuneen matemaatikko David Blackwellin nimi nostetaan esiin tässä yhteydessä, sillä näytönohjainvuodoistaan tuttu Twitter-käyttäjä Kopite7Kimi twiittasi miehen kuvan viime kesänä vailla mitään kontekstia.

Pian tietomurron jälkeen VideoCardz sai käsiinsä kuvia, joiden oletetaan olevan peräisin NVIDIAlta varastetuista tiedostoista. Niissä listataan kolme arkkitehtuuria: Ada, Hopper ja Blackwell, sekä ko. arkkitehtuureihin perustuvat piirit. Kuvien mukaan Ada Lovelace -arkkitehtuuriin tulisi perustumaan piirit AD102, AD203, AD104, AD106, AD107 ja AD10B. Ainakin kuvien koodinimien perusteella sekä Hopper- että Blackwell-arkkitehtuurit ovat todennäköisimmin palvelimiin ja datakeskuksiin suunnattuja. Hoppereita on luvassa vuodon mukaan GH100 ja GH202, kun Blackwellit tottelisivat nimiä GB100 ja GB102. On myös epäselvää, ovatko Blackwell ja Hopper tulossa markkinoille rinnakkain, vai onko Blackwell mahdollisesti Hopperin seuraaja.

Lisäksi Twitter-nimimerkki Davideneco25320 on julkaissut taulukon, jossa listataan väitetysti Ada Lovelace -arkkitehtuurin piirien ominaisuuksia. Tietojen kerrotaan perustuvan niin ikään hakkeriryhmän varastamiin tiedostoihin. Taulukon mukaan AD102:ssa olisi 144 SM-yksikköä, AD03:ssa 84, 104:ssä 60, 106:ssa 36 ja 107:ssa 24. Verrokiksi nykyisissä lippulaivamalleissa käytettävässä GA102-piirissä on 84 SM-yksikköä. Twitter-ketjuun tulleiden vastausten mukaan samasta lähteestä olisi myös peräisin tiedot, joiden mukaan AD106 ja AD107 olisivat 128-bittisellä, AD104 192-bittisellä, AD103 256-bittisellä ja AD102 384-bittisellä muistiväylällä, ja että kaikissa olisi nykymallin mukaisesti kaksi SM-yksikköä per yksi TPC-yksikkö. Toistaiseksi ei ole tiedossa, tuleeko SM-yksiköiden konfiguraatio esimerkiksi CUDA-ydinten määrän suhteen pysymään vastaavana Amperen kanssa.

