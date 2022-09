DLSS 3 on tuettu vain uusilla GeForce RTX 40 -näytönohjaimilla, mutta sen Super Resolution -skaalainkomponentti on todellisuudessa vanha tuttu DLSS 2.x ja toimii automaattisesti myös vanhemmilla RTX-näytönohjaimilla.

NVIDIAn nahkatakkinen toimitusjohtaja Jensen Huang julkaisi eilen odotetusti Ada Lovelace -arkkitehtuurin ja ensimmäiset GeForce RTX 40 -sarjan näytönohjaimista. Uusien näytönohjainten rinnalla julkaistiin myös uusia teknologioita, joista suurinta huomiota huutaa osakseen DLSS 3.

DLSS:n jokainen suuri versio on merkinnyt isompaa muutosta koko teknologiaan. Alkuperäiset DLSS 1.x -versiot olivat vielä spatiaalisia skaalaimia, jotka vaativat NVIDIAn supertietokoneen jauhamaan dataa opetuskäyttöön joka pelille erikseen. DLSS 2.x -versiot ovat puolestaan temporaalisia skaalaimia, jotka käyttävät geneeristä opetusdataa pelikohtaisen sijasta. DLSS 3.x ei muuta 2.x:n konseptia skaalauksen osalta, vaan nimeää sen nyt Super Resolutioniksi ja lisää sen rinnalle uuden ominaisuuden, Frame Generationin eli ruutujen luonnin.

DLSS Frame Generation käyttää NVIDIAn aiempaa järeämpää Optical Flow Accelerator -yksikköä lukeakseen ruuduista liikedataa pelienginen liikevektoreiden lisäksi. Sen kerrotaan pystyvän seuraamaan kuvasta esimerkiksi heijastuksia ja vastaavia pikselitasolla asti. Esiopetettu neuroverkko rakentaa näistä ongitun datan ja edeltävien ruutujen perusteella tarvittavat tiedot luodakseen täysin itsenäisesti uuden ruudun, mikä parantaa suorituskykyä sekä prosessori- että näytönohjainriippuvaisissa tilanteissa. Teknologia olikin käytössä NVIDIAn uusien näytönohjainten suorituskykygraafeissa osassa pelejä mahdollistamassa lupaukset jopa nelinkertaisesta suorituskyvystä.

Automaattisesti luodut ruudut tarkoittavat kuitenkin samalla käytännössä sitä, etteivät luodut ruudut ota huomioon käyttäjän viimeisimpiä liikkeitä, vaan aiemmat. Osin tämänkin vuoksi DLSS 3 -pelit tukevat automaattisesti myös NVIDIA Reflexiä varmistamaan mahdollisimman pienet viiveet muutoin.

Pelien ja teknologioiden kuvanlaatua tutkiva Eurogamerin Digital Foundry on saanut NVIDIAlta luvan julkaista rajatun ennakkokatsauksen teknologiaan jo nyt. Se osoittaa samalla sudenkuoppia teknologiassa, sillä DLSS Frame Generationin luomat ruudut tunnistaa useissa eri skenaarioissa artifakteistaan, jotka puuttuvat DLSS Super Resolutionin skaalaamista ruuduista.

DLSS 3 -teknologia on tuettu vain Ada Lovelace -arkkitehtuuriin perustuvilla GeForce RTX 40 -sarjan näytönohjaimilla. Tuki teknologialle on luvattu nyt jo 35 peliin, joista osan kohdalla kyse on nykyisen tuen päivittämisestä DLSS 3:een. Nykynäytönohjainten omistajien ei kuitenkaan tarvitse vaipua epätoivoon, sillä pelit tukevat automaattisesti myös DLSS 2.x:ää, koska DLSS 3:n Super Resolution -skaalauskomponentti ei ole muuttunut mihinkään.

DLSS:n lisäksi muita ohjelmistopuolen uutuuksia olivat esimerkiksi Portal with RTX, eli säteenseurantaominaisuuksilla päivitetty versio valheellisesta kakusta, Marble-demon henkinen Racer RTX kaahailu radio-ohjattavien kokoluokassa sekä Cyberpunkin RT Overdrive -tila, jossa säteenseurantaefektit on käännetty yhteentoista. Vanhojen pelien modaajille on puolestaan tarjolla työkalut, jotka käytännössä nappia painamalla muuntavat vanhoja pelejä nykyaikaisemmiksi luomalla automaattisesti PBR-materiaaleja (Physically Based Rendering), lisäämällä säteenseurantatuen, terävöittämällä tekstuureja ja niin edelleen.

Lähteet: NVIDIA (1), (2)