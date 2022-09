Windows 11 sai ensimmäisen suuren päivityksensä

Windows 11 2022 Update tuo mukanaan muun muassa päivityksiä Käynnistysvalikkoon (Start Menu), päivitetyn hakutoiminnon sekä päivityksiä tietoturvaan.

Microsoft on aloittanut Windows 11:n ensimmäisen suuren päivityksen jakelun. Windows 11 2022 Update -nimellä tunnettava päivitys tuo mukanaan muun muassa päivityksiä Käynnistysvalikkoon (Start Menu), päivitetyn hakutoiminnon sekä päivityksiä tietoturvaan.

Tietoturvaan Microsoft on panostanut uuden Smart App Control -toiminnallisuuden myötä. Käytännössä käyseessä on sovellusasennuksia tarkistava ohjelmisto, joka pyrkii estämään haitalliset ja ei-luotettavat sovellukset ja oppimaan myös käyttäjänsä tottumuksista. Toiminnallisuus vaatii puhtaan käyttöjärjestelmäasennuksen toimiakseen. Lisäksi Microsoft laajentaa Defender -virusturvansa toiminnallisuutta tuomalla sen Microsoft 365 -tilaajille Windowsin lisäksi myös Macille, iOS:lle ja Androidille.

Päivityksinä Windowsin käytettävyyteen puolestaan toimivat paranneltu Snap layouts -toiminto sekä tarkemmin määrittelemättömiä parannuksia Käynnistysvalikkoon ja hakutoimintoon. Lisäksi yritys kertoo tuovansa jatkossa käytettävyyspäivityksiä myös suurten päivitysten ulkopuolella ja esimerkiksi lokakuussa Resurssienhallintaan on saapumassa välilehdet.Täysin uutena esiasennettuna sovelluksena 2022 Update tuo mukanaan Clipchamp -videoeditorin.

2022 Update tuo mukanaan myös parannuksia webkameroiden hallintaan ja jatkossa suoraan Windowsin asetuksista on mahdollista hallita joitakin kameran asetuksia ja asettaa päälle muun muassa automaattinen taustan sumennus. Työntekoon keskittymistä helpottamaan ilmoituksille on tuotu uudet keskittymis- ja älä häiritse -tilat. Microsoft on panostanut myös helppokäyttöisyystoimintoihin tuoden Windows 11 2022 Updaten mukana uuden koko käyttöjärjestelmän kattavan tekstitystoiminnon sekä myös ennakkoversiona saataville tuotavan mahdollisuuden hallita tietokonetta pelkällä äänellä. Kyseiset ominaisuudet tulevat alkuun saataville vain englanniksi.

Windows 11 2022 Updaten jakelu on jo alkanut. Tarkemmin käyttöjärjestelmäpäivityksen ominaisuuksiin voi tutustua lähdelinkin takaa Microsoftin blogista.

Lähde: Microsoft