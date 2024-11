Tekoälyjätillä on ollut suunnitelmia myös omaan piirituotantoonsa, mutta nyt se keskittyy suunnitteluun ja tuotannon ulkoistamiseen.

ChatGPT-kielimallistaan tunnettu OpenAI suunnittelee omaa tekoälypiiriään yhdessä puolijohdealan kärkinimien Broadcomin ja TSMC:n kanssa. Sen tarkoituksena on kehittää tekoälypiiri, joka soveltuisi etenkin päättelytehtäviin, eli vastaanotetuista komennoista tehtävien päätelmien tekoon. Toinen keskeinen osa tekoälybisneksessä on tekoälymallien treenaaminen suurilla datamäärillä, jota OpenAI on tehnyt jo pitkään. Aiemmin yhtiö on suunnitellut panostavansa omaan piirituotantoonsa, mutta talous- ja aikataulusyistä se keskittyy nyt kehittämään omaa piiriään amerikkalaisen Broadcomin kanssa taiwanilaisen TSMC:n hoitaessa tuotannon. OpenAI:lla on koottuna projektia varten oma ammattilaistiiminsä, jonka tietotaitoa täydentämässä on muun muassa entisiä Googlen työntekijöitä.

Tällä hetkellä iso osa tekoälykehityksestä hoidetaan NVIDIAn tekoälytehtäviin soveltuvilla näytönohjaimilla, kuten esimerkiksi Oraclella, mutta kustannusten ja toimitusvaikeuksien vuoksi moni toimija harkitsee myös omien piiriensä suunnittelua, kuten OpenAI nyt. Yhtiö aikoo lisäksi hyödyntää tekoälykehityksessään AMD:n Instinct MI300X-piirejä.

OpenAI:n oman tekoälypiirin on määrä olla valmis tuotantoon vuonna 2026, mutta yhtiö on kertonut aikataulun olevan altis muutoksille.

Lähde: Reuters, TechPowerUp