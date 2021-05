Uutuus tarjoaa lisää käyttömukavuutta pieneen kokoluokkaan lisänäppäimien avulla.

Razer on laajentanut Blackwidow-näppäimistöperhettään uudella V3 Mini -mallilla. Kyseessä on kooltaan 65 %:n näppäimistö, jossa on 60 % näppäimistöhin verrattuna lisänä nuolinäppäimet sekä lisänäppäinsarake oikeassa reunassa.

Yhteysmahdollisuuksia on kolme – langaton 2,4 GHz:n Hyperspeed-tekniikka, Bluetooth sekä USB-C-kaapeli. Sisäisen akun lataaminen tyhjästä täyteen ottaa viisi tuntia ja yhdellä latauksella akun luvataan kestävän jopa 200 tuntia. NKRO-tuella varustettu näppäimistö on saatavilla Razerin omilla klikkaavilla vihreillä sekä lineaarisilla vaimennetuilla keltaisilla kytkimillä. Näppäinhatut ovat paksuseinämäiset ja kaksoisruiskuvalettua ABS-muovia.

Razer Blackwidow V3 Minin suositushinta on 189,99 euroa ja se tulee saataville välittömästi. Näppäimistölle annetaan kahden vuoden takuu.

Lähde: Razer