Samsung julkaisi peräti 55-tuumaisen MiniLED-pelinäytön 1000R-kaarevuudella

Odyssey Ark -pelinäytön myynti alkaa elokuun lopulla 2999 euron suositushintaan.

Samsung julkaisi virallisesti Odyssey-pelinäyttömallistoonsa uuden alkuvuodesta esitellyn Odyssey Ark -mallin, joka tarjoaa 55”-tuumaisen MiniLED-paneelin valmistajan pienemmistäkin pelinäytöistä tutulla 1000R-kaarevuudella. 1000R-kaarevuus tarkoittaa sitä, että mikäli näytöistä luotaisiin rengas, olisi sen säde yhden metrin.

Samsungin mukaan Odyssey Arkin Quantum MiniLED-näyttö kykenee toistamaan yli 16 tuhatta mustan eri sävyä, mutta taustavalaisualueiden määrää korealaisvalmistaja ei kuitenkaan ole tiedotteessaan paljastanut. Näytön kontrastisuhde on 100000:1, virkistystaajuus 165 Hz ja resoluutio 4k. Yhden millisekunnin GtG-vasteaikoihin (gray to gray) yltävä näyttö tukee VRR:ää (variable refresh rate) ja on AMD:n Free Sync Premium Pro -sertifioitu.

Suurikokoisen näytön voi jakaa tietokoneelle neljäksi eri näytöksi, minkä lisäksi näytölle piirrettävän kuvan kokoa voi säätää 27:n ja 55 tuuman välillä. CES-messuilla esitellystä prototyypistä tuttuun tapaan näytön voi myös kääntää halutessaan pystyyn. Liitännöiksi näytössä on tarjolla neljä HDMI 2.1 -liitäntää, mutta ei lainkaan DisplayPort-liitäntöjä.

Samsung Odyssey Ark -pelinäytön myynti alkaa Pohjoismaissa elokuun lopulla 2999 euron suositushintaan.

Lähde: Samsung