Sony lanseeraa Playstation VR2 -virtuaalilasit myyntiin helmikuussa 599,99 euron suositushintaan

Sonyn virtuaalitodellisuuslasit toimivat valmistajan oman Playstation 5 -konsolin kanssa.

Sony on paljastanut Playstation 5 -pelikonsolin pariksi saapuvien Playstation VR2 -virtuaalilasien myyntiintuloaikataulun ja hinnan. Jo aiemmin ominaisuuksiltaan ja karkealta myyntiintuloaikataulultaan esitellyt lasit saapuvat kauppojen hyllyille ensi vuoden helmikuussa ja Euroopan suositushinta laseille tulee olemaan 599,99 euroa. Lasit tulevat saataville myös paketissa Horizon Call of the Mountain -pelin kanssa 649,99 euron hintaan.

Playstation VR2 -lasit sisältävät OLED-paneelin, joka tarjoaa 2000 x 2040 -resoluution silmää kohden 90 tai 120 Hz:n virkistystaajuudella ja 110 asteen kuvakulmalla. Linssien etäisyys on säädettävissä. Lasit tukevat foveated rendering -teknologiaa, joka pyrkii optimoimaan terävänä piirrettävän kuvan aluetta ja näin säästämään pelikonsolin laskentatehoa. Lasit yhdistyvät konsoliin USB-C-kaapelilla.

Virtuaalilasit tukevat liikkeen seurantaa neljän intekroidun kameran avulla. Lisäksi lasit seuraavat myös käyttäjän silmiä. Pelaamiseen lasien pariksi käytetään Playstation VR2 Sense -ohjaimia, jotka yhdistyvät Bluetooth 5.1 -yhteyden yli ja tukevat perinteisen tärinätoiminnon lisäksi myös DualSense-ohjaimesta tuttua tuntopalautetta liipaisimissaan.

Ohjaimet latautuvat USB-C-kaapelilla. Lisäksi niille tulee saataville myös erillinen lataustelakka 49,99 euron suositushintaan.

Lähde: Playstation