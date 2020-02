Pahiten viruksen uskotaan iskevän älykelloihin, joiden ensimmäisen vuosineljänneksen toimitusten uskotaan jäävän peräti 16 prosenttia ennusteita pienemmiksi.

Maailmalla tuhoa kylvävä koronavirus COVID-19 (nCov-2019) on aiheuttanut jo muun muassa Barcelonassa järjestettävien Mobile World Congress 2020 -messujen peruuntumisen, jonka lisäksi etenkin Itä-Aasian paikallisempia messuja on peruttu useampia. TrendForce on nyt analysoinut viruksen vaikutusta laitteiden toimituksiin.

TrendForcen tekemien tutkimusten mukaan koronavirusepidemia tulee aiheuttamaan merkittäviä lovia useiden eri tekniikanalojen toimituksiin kuluvan vuosineljänneksen aikana. Markkinatutkimusyhtiö teki selvitykset epidemian odotetuista vaikutuksista älykellojen, puhelinten, kannettavien, näyttöjen, televisioiden, konsoleiden, älykaiuttimien ja autojen toimitusten osalta. Tutkimuksessa älypuhelinten toimitusluvut viittaavat tuotantomääriin, autojen myynteihin ja muiden kategorioiden toimituksiin myyntiverkostoon.

Tutkimuksen mukaan prosentuaalisesti suurin vaikutus koronaviruksella on älykelloihin. Sen arvioiden mukaan niiden todellisten toimitusten odotetaan olevan jopa 16 % ennusteita pienemmät. Toiseksi ja kolmanneksi suurimmat vaikutukset osuvat kannettaviin ja älykaiuttimiin, joiden toimitusten ennustetaan jäävän 12,3 ja 12,1 prosenttia vajaaksi ennusteista.

Virusepidemian odotetaan vaikuttavan kaikkein vähiten televisioiden ja näyttöjen toimituksiin, joiden odotetaan jäävän 4,5 ja 5,2 prosenttia vajaiksi ennusteista. Kolmas kategoria, johon vaikutusten odotetaan olevan alle 10 % on autotuotanto, jossa myyntien uskotaan tippuvan noin 8,1 % ennusteista.

TrendForcen luvut perustuvat 14. helmikuuta valmistuneeseen tutkimukseen. Tarkemmat kuvaukset COVID-19:n vaikutuksesta alojen toimituksiin voit lukea yhtiön verkkosivuilta.

Lähde: TrendForce