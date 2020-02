Uusi artikkeli: Lukijatestissä F(x)tec Pro1

io-tech testasi startup-yrityksen kehittämän, fyysisellä QWERTY-näppäimistöllä varustetun F(x)tec Pro1 -älypuhelimen.

Mobiilimaailmassa on vielä viimeisiä hetkiä hieman hiljaisempaa ennen tämän vuoden huippumallien julkaisusumaa, joten tässä välissä on erinomainen hetki tutustua markkinoilta löytyviin hieman erikoisempiin puhelimiin, joita io-techissä pyritään testaamaan aina aikataulujen salliessa. Tammikuussa testissä piipahti iskunkestävä Ulefone Armor 7 sekä Nubia Red Magic 3S -pelipuhelin ja nyt sarjaan on luvassa esiin taittuvalla fyysisellä näppäimistöllä varustettu F(x)tec Pro1.

Brittiläisen startup-yrityksen toteuttama Pro1 maksaa runsaat 700 euroa ja sen keskeisimpiä ominaisuuksia ovat näppäimistön ohella kuusituumainen AMOLED-näyttö, Snapdragon 835 -järjestelmäpiiri, 6 Gt RAM-muistia, 128 Gt tallennustilaa, 3,5 mm ääniliitäntä, stereokaiuttimet Sony IMX 363 -sensoriin perustuva 12 megapikselin takakamera sekä 3200 mAh akku 18 watin pikalaturilla.

Artikkelissa tutustaan F(x)tec Pro1 -puhelimen ominaisuuksiin käytännön testijakson perusteella ja perehdytään laitteen fyysiseen toteutukseen etenkin näppäimistön osalta sekä keskeisiin ominaisuuksiin kuten kameraan, ohjelmistoon, suorituskykyyn ja akunkestoon. Artikkelin on kirjoittanut tehokäyttäjän, lukijan ja puhelinharrastajan näkökulmasta TechBBS-foorumin käyttäjä FlyingAntero.

Lue artikkeli: Lukijatestissä F(x)tec Pro1