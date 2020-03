Viimeisimpien vuotojen viralliset mainoskuvat varmistavat aiempien vuotojen puhelimen ulkonäöstä osuneen oikeaan.

Honorin tulevasta 30S-älypuhelimesta on vuotanut huomattava määrä kuvia ja tietoja ulos ennen laitteen virallista julkistusta. Viimeisimpänä vuotaneet virallisen oloiset mainosjulisteet varmistavat jo aiemmin vuodetun puhelimen takakuoren ulkonäön.

Nettiin vuotaneiden kuvien mukaan tuleva Honor 30S muistuttaa takakuorensa osalta juuri julkaistua Huawei P40 -mallia. Vasemmasta ylälaidasta löytyy suurikokoinen pystysuuntainen kamerakehys, johon on sijoitettu neljä kameraa ja LED-salama. Kamerakehyksen ylälaidassa LED-salaman yläpuolella vaikuttaisi olevan vielä jokin erottuva ympyrä, joka ei kuitenkaan näytä kameran linssiltä.

Värivaihtoehtoja puhelimella on vuotaneen julisteen perusteella tarjolla ainakin kaksi – vihreä sekä sinisenvioletti. Huawei P40:n näytönalaista sormenjälkilukijaa Honor ei ole perinyt, vaan laitteen perinteinen ”fyysinen” sormenjäljenlukija sijaitsee puhelimen oikealla kyljellä äänenvoimakkuuspainikkeen vieressä. Vasemmalta kyljeltä löytyy ainoastaan SIM-korttipaikka.

Takakuoren suurehkosta kamerakehyksestä löytyy vuodettujen tietojen valossa niin 64 megapikselin pääkamera kuin myös kolminkertaisen optisen zoomin tarjoava telekamera. Loppujen kameroiden ominaisuuksista eivät vuodot valitettavasti sano mitään. Honor on kuitenkin virallisesti ilmoittanut 30S-mallista löytyvän kehittynyttä kuvankäsittelyteknologiaa ISP 5.0:n ja BM3D SLR -kohinanvaimennuksen muodossa ja jakanut puhelimella otetun kuvan.

Huawei on myös virallisesti varmistanut Honor 30S:n käyttävän yrityksen tuoretta Kirin 820 5G -mallia, jonka ominaisuuksista ei kuitenkaan ole virallistettu muuta kuin tuki 5G-verkoille. Huhujen ja vuotojen mukaan Kirin 820 5G käyttää korkean suorituskyvyn ytiminä kahta Arm Cortex-A76 -ydintä, joista vuotojen mukaan toinen toimii 2,36 GHz:n ja toinen 2,23 GHz:n kellotaajuudella. Järeämpien ydinten rinnalla toimii kuusi kevyempää Arm Cortex-A55 -ydintä 1,84 GHz:n kellotaajuudella. Järjestelmäpiiriltä odotetaan löytyvän myös Huawein omaa tuotantoa oleva DaVinci-arkkitehtuurin NPU-tekoälykiihdytin.

Näytönohjaimen roolissa järjestelmäpiiristä löytyy AnTuTu:n testiajon tietojen perusteella Mali-G57-malli. Samojen AnTuTu-tietojen valossa Kirin 820 vaikuttaa päihittävän sekä edeltäjänsä Kirin 810:n kuin myös kilpailijansa Qualcommin Snapdragon 765G:n niin prosessori- kuin näytönohjainsuorituskyvyssäkin. Prosessorisuorituskyvyn osalta piiri vaikuttaisi hätyyttävän jopa viimevuoden huippumallien Kirin 980-piiriä häviten sille kuitenkin grafiikkasuorituskyvyssä. Vuodetun Geekbench-testin mukaan Kirin 820:n prosessorisuorituskyky voittaisi sekä Kirin 980:n kuin myös Snapdragon 855:n tulokset.

Vuodetun AnTuTu-testin mukaan puhelimen järjestelmäpiirin parina on 8 gigatavua RAM-muistia, 128 gigatavua tallennustilaa ja 40 watin pikalataus. Näytön resoluutio on 2400×1080, minkä myötä kuvasuhde on varsin korkea 20:9. Näytön koosta ei ole paljastunut vielä tietoja. Puhelimen virallisen julkistuksen odotetaan tapahtuvan 30. maaliskuuta.

