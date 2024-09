Testasimme OnePlussan vuoden 2024 lippulaivanapeiksi sijoittuvat Buds Pro 3:t.

OnePlussan Buds Pro -lippulaivanappikuulokemallisto kehittyi tänä vuonna jo kolmanteen sukupolveensa. Viime vuodesta tuttuun tapaan kuulokkeiden elementtien valmistuksessa on toiminut yhteistyössä Dynaudio, mutta paikallaan polkemisesta ei kuitenkaan ole kyse. Valmistaja kertoo sekä nappien äänenlaadun että vastamelun parantuneen entisestään. Kehityksen mukana kuulokkeiden hintataso on kuitenkin pompannut jälleen hieman ylöspäin, sillä Buds Pro 3 -nappien suositushinta on 199 euroa edeltäjiensä 179 euron sijaan.

Testiartikkelissa tutustumme OnePlus Buds Pro 3 -nappikuulokkeisiin tavanomaisen testirutiinin mukaisesti taajuusvastemittausten kera. Samalla vertaamme, miten ne vertautuvat io-techin testaamien alle 200 euron hintaluokan parhaimmistoa edustaviin Nothingin Ear -nappeihin.

Lue artikkeli: Testissä OnePlus Buds Pro 3 -nappikuulokkeet