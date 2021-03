Xiaomi esitteli joukon uusia Mi 11 -puhelimia – Ultra-huippumallissa kaksi näyttöä

Suomessa Mi 11 -malliston koko laajenee uutuusmallien myötä neljään laitteeseen.

Xiaomi on julkaissut juuri pidetyssä Mega Launch -tilaisuudessaan joukon uusia Mi 11 -perheen älypuhelimia. Joulukuun lopussa julkaistun ja io-techissä jo testatun Mi 11 -mallin kaveriksi yritys julkaisi Mi 11 Ultra-, Mi 11 Pro-, Mi 11i- ja Mi 11 Lite -mallit, joista Pro-malli ei ole tulossa täkäläisille markkinoille.

Mi 11 -malliston huipulle asettuu viimevuotiseen tapaan Ultra, joka on varustettu jättimäisellä kamerakehyksellä ja erillisellä pienikokoisella takanäytöllä. Kyseessä on myös ensimmäinen IP68-suojauksella varustettu Xiaomin malli. Xiaomi kuitenkin muistutti, että IP-suojaus saattaa kärsiä ajan ja käytön myötä, jos puhelinta kolhitaan.

6,81-tuumainen AMOLED-näyttö vastaa pitkälti Mi 11 -mallin näyttöä, mutta mm. kirkkautta on vielä parannettu. Täysin uusi ominaisuus on sen sijaan erillinen takanäyttö. Pientä 1,1-tuumaista takakosketusnäyttöä voidaan hyödyntää mm. ilmoitusten näyttämiseen, mutta Xiaomi kertoo kehittäneensä sen erityisesti selfie-kuvien ottamiseen takakameralla.

Takapuolen suurikokoisesta kohoumasta löytyy pikkunäytön ohella myös kovaa kamerarautaa, sillä kaikki kolme kameraa luottavat noin 50 megapikselin sensoriin. Pääkamera käyttää Samsungin tuoretta GN2-sensoria, joka on fyysiseltä kooltaan mobiilimarkkinoiden suurin. Ultralaajakulmakamera ja telekamera luottavat puolestaan Sonyn 48 megapikselin IMX586-sensoriin. Ultralaajakulma tarjoaa erittäin laajan 12 mm:n kinovastaavan polttovälin, kun taasen telekamera tarjoaa 120 mm kinovastaavan polttovälin.

5000 mAh akussa käytetään piioksidianodia, joka pidentää akun elinikää ja mahdollistaa nopeamman lataamisen. 67 watin pikalataus ottaa 36 minuuttia akun lataamiseen tyhjästä täyteen. Puhelin tukee myös 67 watin langatonta pikalatausta, joka toimii yhtä nopeasti langallisen latauksen kanssa.

Mi 11 Ultran lähtöhinta Kiinassa on 5999 yuania, eli suoraan muunnettuna noin 775 euroa. Globaali lähtöhinta on 1199 euroa. Suomessa laitteen saatavuus tulee olemaan rajattu.

Xiaomi Mi 11 Ultran tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 164,3 x 74,6 x 8,38 mm

Paino: 234 grammaa

Gorilla Glass Victus -näyttölasi, keraaminen takakuori

6,81” AMOLED-näyttö, 3200 x 1440 (kuvasuhde 20:9), 120 Hz adaptive sync, 480 Hz kosketuksentunnistus, 100 % DCI-P3, HDR10+ & Dolby Vision, 1700 nit

1,1″ AMOLED-takakosketusnäyttö, 126 x 294, 450 nit

Qualcomm Snapdragon 888 -järjestelmäpiiri (1x 2,84 GHz Prime, 3x 2,42 GHz Gold, 4x 1,8 GHz Silver, Adreno 660, Hexagon 780)

12 Gt LPDDR5 RAM-muistia

256 tai 512 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

Dual 5G SA/NSA (alle 6 GHz:n verkoissa), Dual SIM

Wi-Fi 6 Enhanced, Bluetooth 5.2, aptX Adaptive, GPS, Glonass, Galileo, NavIC, Beidou, NFC

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin laajakulmakamera, Samsung GN2 -sensori (1/1,12”, 1,4 um pikselikoko), f1.95, 8 linssiä, 24 mm kinovastaava polttoväli, OIS 48 megapikselin ultralaajakulmakamera, Sony IMX586 -sensori (1/2″, 0,8 um pikselikoko), 128-asteen kuvakulma, f2.2, 7 linssiä 48 megapikselin telekamera, Sony IMX586 -sensori, f4.1, 5x optinen periskooppizoom, 120 mm kinovastaava polttoväli, OIS

Etukamera: 20 megapikseliä, f2.2, 78 asteen kuvakulma, kiinteä tarkennus

Harman Kardon -stereokaiuttimet, Dolby Atmos

5000 mAh:n akku, USB Type-C, 67 W pikalataus, 67 W langaton pikalataus, 10 W käänteinen langaton lataus

MIUI 12 (Android 11)

Suomessa alkuperäisen Mi 11:n alapuolelle asettuu uusi globaaleille markkinoille suunnattu Mi 11i -malli, joka on kooltaan hieman pienempi ja tietyiltä ominaisuuksiltaan hieman karsitumpi. Mi 11i:n näyttö on 6,67-tuumainen ja tarkkuudeltaan 1080p-tasoa. Valmistaja kehuu sen olevan Xiaomin paras tasapintainen näyttö. Sormenjälkitunnistin on siirretty näytöstä kylkeen virtapainikkeen yhteyteen. Järjestelmäpiiri on edelleen Qualcommin lippulaiva, eli Snapdragon 888. Takakameraa on karsittu hieman Mi 11:een verrattuna, sillä pääkameran sensori on pienempi ja ultralaajakulmakameran resoluutio alhaisempi. Myös akku on aavistuksen pienempi ja se tukee vain 33 watin pikalatausta – langattoman latauksen tuki on jätetty pois. 33 watin pikalataus täyttää 4520 mAh akun tyhjästä täyteen valmistajan mukaan 52 minuutissa.

Mi 11i:n globaali suositushinta 8 & 128 Gt:n versiolle on 649 euroa. 8 & 256 Gt:n variantin suositushinta on puolestaan 699 euroa. Saatavuudesta kerrotaan myöhemmin paikallisesti.

Xiaomi Mi 11i tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 164,3 x 74,6 x 8,53 mm

Paino: 196 grammaa

6,67” AMOLED-näyttö, 2400 x 1080 (kuvasuhde 20:9), 120 Hz, 360 Hz kosketuksentunnistus, 1300 nit, HDR10+

Qualcomm Snapdragon 888 -järjestelmäpiiri (1x 2,84 GHz Prime, 3x 2,42 GHz Gold, 4x 1,8 GHz Silver, Adreno 660, Hexagon 780)

8 Gt LPDDR5 RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

Dual 5G SA/NSA (alle 6 GHz:n verkoissa), Dual SIM

Wi-Fi 6 (4096QAM), Bluetooth 5.2, aptX Adaptive, GPS, Glonass, Galileo, NavIC, Beidou, NFC

Kolmoistakakamera: 108 megapikselin pääsensori (1/1,52”, 0,7 um pikselikoko, nonabinning), f1.75, 7 linssiä, 8 megapikselin ultralaajakulma, f2.2, 119° näkökenttä 5 megapikselin telemakro, f2.4, automaattitarkennus, 50 mm kinovastaava polttoväli

Etukamera: 20 megapikseliä

stereokaiuttimet, Dolby Atmos

4520 mAh:n akku, USB Type-C, 33 W pikalataus

MIUI 12 (Android 11)

Malliston edullisin vesa, Mi 11 Lite, julkaistiin sekä LTE- että 5G-versiona, joista vain jälkimmäinen tulee saataville Suomessa. Näyttökoko on pienentynyt hieman edeltäjämallista ja näyttötekniikassa on siirrytty AMOLEDiin. Näyttö tukee nyt 10-bittisiä värejä, mutta ruudunpäivitysnopeutta on laskettu 90 hertsiin. Laitteesta on tehty myös muutoin entistä solakampi – se on 6,8 mm paksu ja painaa vain 159 grammaa.

Järjestelmäpiirinä toimii uunituore viimeviikolla julkaistu Snapdragon 780G, joka sisältää integroidun 5G-modeemin (LTE-mallissa Snapdragon 732G). RAM-muistia on 6 tai 8 Gt ja tallennustilaa aina 128 Gt. Takakamera tarjoaa edeltäjämallin tapaan 64 megapikselin pääkameran, 8 megapikselin ultralaajakulmakameran sekä Mi 11 -mallista tutun viiden megapikselin telemakrokameran. Akun kapasiteetti on pienentynyt laitteen solakampien mittojen myötä, mutta se tukee edelleen 33 watin pikalatausta.

Globaali suositushinta Lite 5G -mallille on 369 euroa. Saatavuudesta kerrotaan myöhemmin paikallisesti.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 160,5 x 75,7 x 6,81 mm

Paino: 159 grammaa

Rakenne: muovirunko, Gorilla Glass 6 edessä ja takana

6,55” AMOLED-näyttö, 20:9-kuvasuhde, 2400 x 1080 pikseliä, 450 nits max, HDR10+, 90 Hz:n ruudunpäivitys, 10-bit TrueColor

Qualcomm Snapdragon 780G -järjestelmäpiiri

6 tai 8 Gt LPDDR4X RAM-muistia

128 Gt UFS 2.2 -tallennustilaa

5G Sub 6 GHz (n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78), LTE, Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, IR-lähetin

Kolmoistakakamera: 64 megapikselin laajakulmakamera (0,7 um pikselikoko), f1.79 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (120 asteen kuvakulma), 1/4″ Sony sensori, f2.2 5 megapikselin telemakrokamera, f2.4, 3-7 cm tarkennusetäisyys, automaattitarkennus

20 megapikselin etukamera

Stereokaiuttimet, Hi-Res Audio, lineaarinen Z-axis värinämoottori

4250 mAh:n akku, USB Type-C, 33 watin pikalataus

MIUI 12 (Android 10)

Uusien Mi 11 -mallien Suomen saatavuudesta ilmoitetaan myöhemmin.

