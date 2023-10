FSR 3 saatiin kuluttajien käsiin virallisesti perjantaina julkaistujen Forspoken- ja Immortals of Aveum -pelien päivitysten myötä.

AMD:n FSR 3 -teknologia on ehtinyt myöhästellä aikataulustaan, mutta viimeisin lupaus eli kolmas vuosineljännes piti ja teknologia saatiin vihdoin kuluttajien käsiin viime perjantaina. Samaan syssyyn yhtiö julkaisi myös Radeon RX 7000 -sarjalle ennakkoversion tulevista ajureista, joissa on tuki AMD Fluid Motion Frames -teknologialle.

AMD:n FidelityFX Super Resolution 3 -teknologia vastaa ominaisuuskirjoltaan hyvin pitkälti DLSS 3 -teknologiaa, eli siinä on mukana skaalauskomponentti (Super Resolution), väliruutujen luonnille (AMD Fluid Motion Frames, NVIDIAlla Frame Generation) ja viivettä pienentävä Anti-Lag+ (NVIDIAlla Reflex). Teknologia tukee myös ns. Native Anti-Aliasing -tilaa, jossa peli renderöidään natiiviresoluutiolla, jolloin Super Resolutionista jätetään itse skaalauskomponentti pois, mutta reunojenpehmennys ja terävöitykset toteutetaan. NAA-tila on käytettävissä myös AFMF:n kanssa.

FSR 3 on virallinen minimi on Radeon RX 5000- tai GeForce RTX 20 -sarjan näytönohjain ja suositus RX 6000 -sarjan tai RTX 30 -sarjan näytönohjain. Mikään ei estä teknisesti sen ajamista muillakin näytönohjaimilla, mutta kokemus ei välttämättä ole silloin sitä, mitä pitäisi. Ilman FSR 3:n pelkän skaalauskomponentin virallinen minimi on Radeon RX 590 tai GeForce GTX 10 -sarja, mutta kuten edellä mikään ei estä käyttöä hitaammillakaan näytönohjaimilla.

FSR 3 -teknologia tuli ensimmäisenä, kuten jo ennakkoon oli tiedossa, Forspoken- ja Immortals of Aveum -peleihin. Tulevien FSR 3 -pelien lista kasvoi EVE Onlinella ja Pax Deillä ja teknologiaa tukevien studioiden lista CCP Gamesilla (EVE Online), Mainframe Industriesillä (Pax Dei) ja Turtle Rock Studiosilla (mm Back 4 Blood, Evolve, Left 4 Dead).

Lähde: AMD