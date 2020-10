iPhone 12 -mallisto kattavassa vuodossa ennen Applen 13. päivän julkistustilaisuutta

Tuleva iPhone 12 -mallisto tulee koostumaan vuodon mukaan 5,4-tuumaisesta iPhone 12 ministä, 6,1-tuumaisista iPhone 12:sta ja 12 Prosta sekä 6,7-tuumaisesta iPhone 12 Pro Maxista.

Apple on ilmoittanut järjestävänsä ensi viikon tiistaina 13. lokakuuta julkistustilaisuuden, jossa odotetaan esiteltäväksi ainakin tuore iPhone-mallisto. Nyt kiinalainen Kang-nimellä tunnettu vuotaja on julkaissut Weibo-palvelussa kattavan listan tulevien iPhonejen ominaisuuksista. Samalla Kang paljastaa, että tiistain julkistustilaisuudessa olisi odotettavissa myös uusi HomePod Mini -älykaiutin alkuperäistä HomePodia edullisempaan hintaan. Kangin vuoto on saanut GSMArenan mukaan hyväksynnän myös luotettavista vuodoistaan tutulta IceUniverselta.

Kangin mukaan iPhone 12 -mallisto muodostuu jo aiempien huhujen mukaisesti neljästä puhelimesta – iPhone 12 mini 5,4” näytöllä ja 699 dollarin lähtöhinnalla, iPhone 12 6,1” näytöllä ja 799 dollarin lähtöhinnalla, iPhone 12 Pro 6,1” näytöllä ja 999 dollarin lähtöhinnalla sekä iPhone 12 Pro Max 6,7” näytöllä ja 1099 dollarin lähtöhinnalla. Kangin vuotamat hinnat ovat Pro-mallien suhteen samalla tasolla, kuin alkukuusta huhutut hinnat, mutta perusmallit asettuvat uudessa vuodossa 50 dollaria kalliimmiksi. Tallennustilan osalta vuoto vahvistaa aiempia huhuja: perusmalli ja mini tulevat saataville 64, 128 ja 256 gigatavun variantteina, kun taas Pro-mallit nostavat pienimmän tallennustilavaihtoehdon 128 gigatavuun tarjoten sen lisäksi ennestään tutut 256:n ja 512 gigatavun versiot.

Värien osalta Apple pitäytyy vuodon perusteella viime vuodesta tutussa tyylissä tarjoten perusmalliin ja miniin värikkäät vaihtoehdot – musta, punainen, valkoinen, sininen ja vihreä – Pro-mallien tarjoteassa hieman hillitymmät kultaisen, hopeisen, grafiitin mustan ja sinisen värivaihtoehdon. Koko iPhone 12 -malliston odotetaan tukevan 5G-yhteyksiä, mutta mmWave-tuki on jäämässä vain Yhdysvaltoihin. 5G-yhteyksien mukana Apple on vuodon mukaan tuomassa puhelimiinsa myös Smart Data Moden, joka vaihtaa automaattisesti 4G- ja 5G-verkkojen välillä kaistantarpeen mukaan akkua säästääkseen.

Näyttöjen osalta vuoto lupailee kaikkiin malleihin Super Retina XDR -näyttöä uuden näyttölasiteknologian kera. Tämä voinee siis tarkoittaa perus- ja mini-mallienkin näytön resoluution kasvamista. Huomattavasti muita hintaluokan puhelimia pienempi näytön resoluutio onkin ollut iPhonen perusmallin ja aiemman XR-mallin yksi yleisimpiä kritiikin kohteita. Uudesta näyttölasista vuotaja ei anna mallinimeä, mutta GSMArena epäilee, että kyseessä voisi olla Corningin tuore Victus-lasi.

Kamerajärjestelmä perusmallissa ja tuoreessa mini-mallissa luottaa vuodon mukaan viime vuodesta tuttuun tapaan laajakulma- ja ultralaajakulmakamerasta muodostuvaan kahden kameran ratkaisuun, joista toisen objektiivin lupaillaan olevan aukkosuhteeltaan varsin valovoimainen f1.6. Pro-mallit puolestaan toisivat pakettiin mukaan myös telekameran ja iPad Prosta tutun LiDAR-skannerin. iPhone 12 Pron telekamera tarjoaa nelinkertaisen ja Pro Max puolestaan viisinkertaisen optisen zoomin. Suuremman Zoomin lisäksi Pro Max erottuisi vuodon mukaan edullisemmista malleista myös 47 prosenttia entistä suuremman sensorin myötä. Softapuolella kaikkiin uutuuspuhelimiin on tuotu kehityksiä Deep Fusionin, Smart HDR:n ja Night Moden suhteen, minkä lisäksi puhelimet tukevat Dolby Vision -standardin mukaisen HDR-videon kuvaamista.

Vuodon mukaan Apple olisi uutuuspuhelimien myötä tuomassa takaisin MacBookien magneettisissa latureissaan käyttämän MagSafe-termin. Puhelimissa kyseessä kuitenkin olisi langattomasta latauksesta maksimissaan 15 watin nopeudella. MagSafe voi viitata aiemmin huhuissa ja kuvavuodoissa esiintyneeseen magneettirenkaaseen, joka puhelimen takaa löytyisi. Tämä liittäisi puhelimen muun muassa Apple Watchista tuttuun tapaan laturin oikeaan pisteeseen, jolloin käyttäjältä laitteen asettamiseen vaadittava tarkkuus vähenisi. Ymmärrettävästi tämä vaatisi kuitenkin tuen myös latausalustalta.

Puhelinten lisäksi Kangin mukaan Apple olisi julkistamassa tilaisuudessaan seuraajan parin vuoden takaiselle HomePod-älykaiuttimelleen. HomePod mini on nimensä mukaisesti pienikokoisempi, vain 8,4 senttimetriä korkea kaiutin, joka sijoittuisi 99 dollarin hinnallaan selvästi edeltäjänsä alapuolelle.

iPhone 12 ja 12 Pro tulevat vuodon perusteella saataville Yhdysvalloissa 23. lokakuuta, 12 mini 13. marraskuuta ja 12 Pro Max marraskuun 20. päivä. HomePod mini puolestaan olisi odotettavissa markkinoille 16. marraskuuta.

Applen julkistustilaisuus järjestetään 13. lokakuuta ja se on seurattavissa suorana lähetyksenä Applen kotisivuilta. Lisäksi io-tech järjestää julkistuksesta kisakatsomon, jonka kautta Juha Kokkosen ja Sampsa Kurrin kommentit julkistuksista ovat kuultavissa tuoreeltaan io-techin YouTube-kanavalta.

Lähteet: GSMArena: (1), (2), Weibo