iPhone-älypuhelimille julkaistun iOS 18:n lisäksi konferenssissa nähtiin myös iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11 ja visionOS 2.

Applen vuotuinen WWDC eli Worldwide Developers Conference on käynnissä Kaliforniassa, jossa elektroniikkajätti on esitellyt Apple Intelligence -tekoälynsä lisäksi uudet käyttöjärjestelmät älypuhelimilleen, taulutietokoneilleen, kannettavilleen, älykelloilleen sekä myös Vision Pro -virtuaalilaseilleen. Päähuomio julkaisuissa lienee iPhone-puhelimiin saapuvalla iOS 18:lla, jossa uusi Apple Intelligence on luonnollisesti integroituna, kuten myös iPadOS 18:ssa ja macOS Sequoiassakin.

iOS 18:ssa valokeilaan nostettiin tekoälytoimintojen ohella erityisesti mahdollisuus järjestellä näytöllä näkyviä sovelluskuvakkeita ja pienoisohjelmia eli widgettejä haluamaansa järjestykseen. Kuvakkeille on tarjolla myös tumma Dark-väriteema. Uudistuksen on saanut myös iPhonen hallintakeskus Control Center, jonka avulla voi entistä helpommin hallita vaikkapa älykodin laitteita.

Photos-sovellus helpottaa valokuvagallerian käyttöä järjestelemällä valokuvat kategorioihin esimerkiksi ajankohdan, ihmisten ja sijaintien mukaan. Viestittelypuolelle on lisätty mahdollisuus lisätä iMessage-viesteihin erilaisia visuaalisia efektejä teksteihin ja emojeihin. Viestejä on myös mahdollisuus lähettää satelliittiyhteydellä Wi-Fi- ja mobiiliverkkojen ollessa alhaalla.

Myös tietoturvaan on tehty parannuksia muun muassa antamalla käyttäjän valita aiempaa tarkemmin, mitä tietoja jakaa sovellusten kanssa. Esimerkiksi sovellukselle annettavista yhteystiedoista voi valita vain sellaiset, joille käyttäjä soittaa ja viestittelee eniten.

iOS 18 on yhteensopiva iPhone SE (2020) -mallista ylöspäin, joskin Apple Intelligence -ominaisuudet ovat ainakin aluksi saatavilla vain iPhone 15 Prolle ja Pro Maxille.

iPad-taulutietokoneisiin saapuva iPadOS 18 on odotetusti niin ulkoisesti kuin ominaisuuksiltaankin iOS 18:n kaltainen, mutta uuteen versioon on vihdoinkin mahdutettu mukaan myös Applen laskinsovellus, joka iPadilla pyöriessään mahdollistaa laskujen laskemisen myös Apple Pencil -näyttökynällä. Mukana on myös suorituskykyä parantava Game Mode -pelitila – joka löytyy toki iOS 18:stakin –, joka karsii laitteen taustatoimintoja mobiilipelin käynnistyessä.

MacBook- ja iMac-tietokoneille suunnattua macOS Sequoiaa mainostetaan erityisesti iPhonen luonnollisena jatkeena, sillä laitteiden käyttöliittymät sulautuvat toisiinsa mahdollistaen iPhonen sisällön tarkastamisen ja ilmoitusten vastaanottamisen tietokoneella sekä esimerkiksi tiedostojen raahaamisen saumattomasti laitteiden välillä. Uudessa macOS:ssä käyttäjä voi myös järjestellä avoimia sovellusikkunoita Windows-puolelta tutulla tavalla mieleiseensä ruudukkomuodostelmaan näytön reunoja mukaillen.

Sequoiassa uutta suunnittelua on saanut osakseen myös Safari-selain, joka pystyy vaikkapa korostamaan vieraillun sivuston pääkohdat kompaktiksi tietopaketiksi. Lisäksi Mac-laitteilla pelaamista lupaillaan viedä eteenpäin, sillä esimerkiksi vielä julkaisemattomat Frostpunk 2- ja Assassin’s Creed: Shadows -pelit ovat tulossa myös macOS:lle. Vanhempia Maceille tulevia pelejä ovat mm. Control ja Resident Evil 7.

Apple Watch -älykellojen watchOS sai WWDC:ssä uusimman versionsa 11. Uusi watchOS 11 parantaa entisestään käyttäjän terveysseurantaa esimerkiksi uudella Vitals-sovelluksella, joka kerää yön aikana yhteen helposti tarkasteltavaan näkymään tärkeitä terveystietoja, kuten sykkeen, hengitystaajuuden, kehonlämmön (ranteesta), happisaturaation sekä unitiedot. Kello myös ilmoittaa, jos jokin mittaustuloksista poikkeaa käyttäjän normaaliarvoista. Käyttöliittymän ulkoasua voi muuttaa vaikkapa antamalla watchOS 11:n muokata käyttäjän valokuvagalleriasta valittu kuva juuri kellon näyttöön sopivaksi.

Vaikka Applen Vision Pro -virtuaalilasit julkaistiin vasta vuosi sitten, tuotiin sille konferenssissa jo käyttöjärjestelmäpäivitys visionOS 2. Uutena ominaisuutena käyttäjä voi esimerkiksi luoda valokuvista huoneeseen sulautuvia ”3D-kuvia”, joita voi laseilla katsella eri kulmista. Luotuja kuvia voi myös jakaa muiden Vision Prota käyttävien ystävien ihasteltavaksi FaceTimen välityksellä. Lasien käyttöliittymässä navigoimiseen esiteltiin uusia käsieleitä ja aloitusnäkymän sovelluskuvakkeiden uudelleenjärjestely saatiin myös Vision Prohon. Lisäksi visionOS 2 tukee Macilta heijastettavan virtuaalinäytön ultraleveää näkymää kuvasuhteilla 21:9 ja 32:9.

Yksityiskohtaisemmin uusien käyttöjärjestelmien ominaisuuksista voi lukea Applen tapahtumasivulta.

Lähde: Apple