Asus on päivittänyt ROG-mallistonsa pelikannettavia vuodelle 2022 julkaisemalla uudet ROG Strix SCAR 17 Special Edition ja ROG Flow X16 -kannettavat. Kaksikosta Strix SCAR 17 SE on enemmän perinteinen pelikannettava, joka tuo mukanaan Intelin uudet HX-sarjan prosessorit ja jopa 360 Hz:n näytön, kun taas Flow X16 jatkaa muiden Flow-mallien tavoin ollen rakenteeltaan 2-in-1, jonka näyttö kääntyy näppäimistön taakse tablettimaista käyttöä varten.

ROG Strix SCAR 17 SE tuo mukanaan Intelin uusimman 12. sukupolven Core i9-12950HX-prosessorin tuoreesta HX-mallistosta, joka julkistettiin viime viikolla. Prosessorin TDP on 65 wattia ja sen boost-kellotaajuuksien luvataan yltävän jopa 5,2 GHz:iin. RAM-muistia kannettavaan on saatavissa maksimissaan 64 Gt:a. Näytönohjaimeksi Scar 17 SE:hen on saatavilla RTX 3080 TI.

Uutuusprosessorin lisäksi Scar 17 SE tarjoaa jopa 360 Hz:n virkistystaajuudella toimivan Full HD -näytön tai vaihtoehtoisesti QHD-resoluution näytön 240 Hz:n nopeudella.

ROG Flow X16 puolestaan on jatkumoa valmistajan Flow–mallistoon tuoden mukanaan 360 astetta kääntyvän näyttösaranan, minkä myötä kannettavaa voi käyttää myös tablettimaisessa käytössä. Aiemmista 13-tuumaisista malleista poiketen uutuus on kuitenkin nimensä mukaisesti 16-tuumainen ja kasvanut koko näkyy myös laitteeseen saatavilla olevissa tehoissa.

ROG Flow X16 sisältää AMD Ryzen 9 6900 HS -prosessorin, NVIDIA GeForce RTX 3070 TI -näytönohjaimen ja maksimissaan 64 Gt DDR 5 -RAM-muistia. Jäähdytysjärjestelmän ja prosessorin välissä kannettavassa on käytetty Thermal Grizzlyn Liquid Metal -nestemetallia.

Näyttönä ROG Flow X16:ssa toimii QHD-resoluution Mini LED -paneeli 165 hertsin nopeudella ja 1100 nitin maksimikirkkaudella.

Asus ei ole vielä paljastanut uutuuskannettaviensa hintoja tai tarkkoja myyntiintuloaikatauluja.

Lähteet: Asus