Asus julkisti luokassaan pienikokoisen ja kilpailukykyisesti hinnoitellun Zenfone 10 -älypuhelimen

Uusi Zenfone 10 on edelleen vain 5,9-tuumainen ja tarjoaa uusina ominaisuuksina mm. nopeamman piirin, korkeamman näytön virkistystaajuuden ja langattoman latauksen.

Asus on julkistanut hetki sitten uuden Zenfone 10 -älypuhelimensa. Ulkoisesti ”kymppi” on lähes identtinen io-techissäkin testatun edeltäjänsä kanssa, sillä erona ovat lähinnä muutamalla millin kymmenyksellä kasvanut paksuus, uudelleenmuotoillut kamerakehykset sekä osittain uudistettu värivalikoima (musta, sininen, vihreä, punainen ja valkoinen). Kokonsa puolesta 5,9-tuumaisella näytöllä varustettu puhelin on Android-lippulaivamarkkinassa poikkeuksellisen pieni. Laitteen runko on alumiinia, näytön suojana on Gorilla Glass Victus -lasi ja takakuori on metsäteollisuuden sivutuotteista valmistettua bio-polykarbonaattia.

Zenfone 10:n suorituskyvystä vastaa uusimman sukupolven Snapdragon 8 gen 2 -huippupiiri, jonka kaveriksi on tarjolla jopa 16 Gt LPDDR5X-muistia sekä 512 Gt tallennustilaa. 5,9-tuumaisen FullHD+ AMOLED-näytön virkistystaajuutta on korotettu 144 hertsiin. Sormenjälkitunnistin sijaitsee edelleen kyljessä virtapainikkeen yhteydessä ja sen avulla voi aktivoida myös haluttuja pyyhkäisytoimintoja.

Kamerapuolella Asus kertoo parantaneensa pääkameran 6-akselista gimbaalivakautusta, joka liikuttaa koko kameramoduulia kyeten nyt kompensoimaan jopa kolmen asteen heilahdukset. Pääkamera perustuu edelleen samaan Sonyn 50 megapikselin IMX766-sensoriin ja f1.9-aukkosuhteen objektiiviin. Ultralaajakulmakamera on puolestaan vaihdettu 13 megapikselin Omnivisionin sensoriin hieman laajemmalla 120-asteen kuvakulmalla ja valitettavasti ilman automaattitarkennusta ja pienemmällä pikselikoolla. Videopuolella uutena ominaisuutena adaptiivinen elektroninen kuvanvakain säätää kuvan rajausta vakautustarpeen mukaan, eli kun vakautustarve on vähäisempää, kuva tallentuu laajemmalla kuvakulmalla. Etukamera on myös päivitetty käyttämään 32 megapikselin RGBW-sensoria, mutta valitettavasti siitäkin automaattitarkennus on poistunut.

Vaikka akun koko on pysynyt samana 4300 mAh:ssa, Asus kehuu akunkeston parantuneen noin 13 %:lla. Uutena ominaisuutena puhelin tukee nyt myös langatonta latausta 15 watin teholla. Ohjelmistopuolella on käytössä Android 13 ja Asus on parantanut edeltäjämallin heikohkosta päivitystuesta hieman, sillä tietoturvakorjauksia on tarjolla nyt neljän vuoden ajan.

Asus Zenfone 10:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 146,5 x 68,1 x 9,4 mm

Paino: 172 grammaa

Suojaus: IP68

5,92” AMOLED-näyttö, 2400 x 1080, 144 Hz, 1100 nitin (cd/m 2 ) pistemäinen maksimikirkkaus

) pistemäinen maksimikirkkaus Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2- järjestelmäpiiri

8 tai 16 Gt 8533 Mbps LPDDR5X-RAM-muistia

128, 256 tai 512 Gt UFS 4.0 -tallennustilaa

5G, SA/NSA (n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n41, n77, n78)

LTE, Dual nanoSIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 (LDAC, aptX HD, Adaptive & Lossless)

NFC, GPS- (L1/L5), Glonass (L1), Galileo (E1/E5a), BeiDou (B1/B2a), QZSS (L1/L5) ja NavIC (L5)

Kaksoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (Sony IMX766, 1/1,56”, 1 um pikselikoko), 24 mm, f1.9, 2×2 OCL PDAF, 6-Axis Hybrid Gimbal Stabilizer 2.0 13 megapikselin ultralaajakulmakamera (OV13B, 1/3,06”, 1,12 um pikselikoko), f2.2, 120°

32 megapikselin etukamera (RGBW-sensori, 0,7 um pikselikoko), f2.5, kiinteä tarkennus

Dirac-stereokaiuttimet (12×16 & 10×12 mm elementit), 3,5 mm kuulokeliitäntä, sormenjälkilukija virtapainikkeessa

4300 mAh akku, USB-C (2.0), 30 W pikalataus (QC4.0, PD 3.0), 15 W langaton lataus Qi EPP

Android 13 (2 versiopäivitystä, 4 vuotta tietoturvakorjauksia)

Zenfone 10 on ennakkotilattavissa välittömästi ja tulee Suomessa saataville Asuksen oman verkkokaupan sekä Gigantin, Proshopin, Powerin ja Dustinin kautta heinäkuun 28. päivä (8 & 128 Gt variantti 7. elokuuta). Hinnat alkavat 8 & 128 Gt muistivariantin 799 eurosta. Tallennustilan tuplaamalla hinta nousee 849 euroon ja 16 & 512 Gt huippuversio kustantaa 949 euroa. Early Bird -tarjouksena 30. heinäkuuta mennessä jomman kumman kahdesta kalliimmasta muistivariantista tilanneet saavat kaupanpäälle Asus Chromebook CX1 -kannettavan.

Lähde: lehdistötiedote, tuotesivut