Samsungin tulevat Galaxy S23 FE ja A25 5G renderöintivuodoissa

Galaxy S23 FE ja A25 5G jatkavat yhtiön nykymalliston tuttua muotokieltä ja niitä on ainakin takapuolelta liki mahdotonta erottaa lukuisista muista Samsungeista.

Puhelinmaailman ehtymätön vuotolähde Steve ’OnLeaks’ Hemmerstoffer on julkaissut renderöintejä nyt myös Samsungin tulevista puhelimista. Galaxy S23 FE:n renderöinnit on julkaistu yhteistyössä SmartPrixin ja Galaxy A25 5G:n GizNextin kanssa.

Samsungin tuleva Galaxy S23 FE ei tuo mukanaan yllätyksiä, vaan sen muotokieli on tuttu yhtiön nykymallistosta. Puhelinta on renderöintien perusteella vaikeaa, ellei jopa mahdotonta erottaa esimerkiksi Galaxy A54:stä. Galaxy S23 FE:n mitoiksi kerrotaan 158 x 76,3 x 8,2 mm, mutta esimerkiksi näytön tarkka koko tai muut vastaavat yksityiskohdat eivät ole vielä tiedossa.

Galaxy S23 FE:n etupuolella huomio kiinnittyy nykystandardein varsin leveiltä vaikuttaviin näytön reunuksiin. Vaikka reunukset ovat leveät, niissä ei ole tilaa selfiekameralle, vaan se on sijoitettu läpilyötynä keskelle näytön ylälaitaa. Takapuolelta löytyy kolmoiskama ilman kamerakyhmyä. Kolme sensoria on asetettu päällekkäin ja LED-salama on sijoitettu hieman itse kameroita keskemälle, kahden ylimmän sensorin puoleen väliin.

Epävarmempien huhujen puolella S23 FE:lle on povattu noin 6,4” näyttöä, 4500 mAh:n akkua ja 25 watin pikalataustukea. Järjestelmäpiiriksi uskotaan päätyvän markkinoista riippumatta yhtiön oma Exynos 2200, jonka parina olisi 6 tai 8 Gt muistia ja 128 tai 256 Gt tallennustilaa. Pääkameran sensorin huhutaan puolestaan olevan tarkkuudeltaan 50 megapikseliä.

Galaxy A25 5G on mielenkiintoisempi tapaus sinänsä, että A24 4G on ollut myynnissä vasta pari kuukautta ja numerointi viittaisi jo ensi vuoden malliin. GSMArena spekuloi, että puhelimen oli tarkoitus olla alun perin A24 5G, mutta syystä tai toisesta Samsungilla oltaisiin todettu isomman numeron olevan parempi, vaikkei mobiiliverkkotukea suurempia eroja puhelinten väliltä ehkä löytyisikään.

OnLeaksin vuodon mukaan Galaxy A25 5G:n mitat olisivat 162 x 77,5 x 8,3 ja näyttö kooltaan 6,44”. Näytön koko olisi tällöin identtinen A24 4G:n kanssa ja ulkomittojenkin erot mahtuvat pyöristysvirheisiin. Näyttöön on leikattu ylälaitaan pisaralovi etukameralle, kun takaa löytyy ulkonäöltään muun malliston kanssa käytännössä identtisesti kolme kameraa siistissä pystyrivissä hieman kameroita keskemmälle sijoitetun salaman kera. Puhelimeen on mahtunut myös 3,5 mm kuulokeliitin ja sormenjälkilukijan kerrotaan olevan integroitu virtapainikkeeseen.

Lähteet: GSMArena (1), (2)